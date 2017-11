Brno - Nový trenér hokejistů Sparty František Výborný byl navzdory prohře 2:3 v prodloužení na ledě mistrovské Komety s výkonem svých svěřenců spokojen. Čtyřiašedesátiletý kouč převzal tým minulou neděli po odvolaném Jiří Kalousovi a přiznal, že se zatím seznamuje s hráči a jejich hokejovými kvalitami.

"Utkání jsme si prohráli vlastními chybami a dvěma špatnými střídáními. Nic to ale nemění na tom, že herní obraz nebyl špatný. Konkurovali jsme mistrovské Kometě v jejím prostředí. S bodem jsme spokojeni. O druhý jsme se ale poprali málo. Kdybychom alespoň utkání dostali do nájezdů," řekl po zápase novinářům Výborný, který přiznal že byl před obnovenou premiérou po osmi letech na střídačce Sparty nervózní.

"Už v noci jsem se budil. Den jsem prožíval velice napjatě. Až při pátém střídání jsem se trošku uvolnil. Bylo to pro nás velice těžké utkání, neboť Kometa je jedno z nejsilnějších mužstev v extralize. Zápas mi ukázal charakter týmu, který by neměl být tak špatný, jak na něj nyní všichni plivají," poznamenal kouč.

Za necelý týden společné práce s týmem toho mnoho nestihl. "Ještě hráče tolik neznám. Sice jsme pár dnů spolu trénovali. Ale zápas je něco jiného, neboť je rozdíl, jak se v něm hráči chovají. Jsem také rád, že mě práce pohltila," pochvaloval si Výborný, který v minulosti Pražany dovedl ke třem mistrovským titulům.

Hned po svém příchodu do Sparty se zaměřil na dvě základní věci. "Potřebovali jsme trochu zjednodušit hru a také disciplínu. Když budou hráči plnit svoje úkoly a zautomatizují je, tak to nebude špatné," je přesvědčen Výborný, který v krátkém čase také zapracoval na psychice svých svěřenců.

"Hráči byli dnes dobře motivovaní. Chtěli odehrát dobrý zápas. Říkali jsme jim, ať nekoukají na skóre. Ať se snaží odvést parádní práci po celý zápas, vož naplnili. I když se nějaká chyba udělala. To postihlo i Kometu. Bylo to dobrý. A dobrý je za tři," ohodnotil své svěřence nový trenér, který nežehral ani na to, že na něj čekala premiéra právě na ledě mistrovské Komety.

"Liga je vyrovnaná. I když kvalita týmů, které jsou v tabulce nahoře, je nepopíratelná. Je však úplně jedno, když přijde nový trenér a jede se na takový zápas. Aspoň mi dnes ukázal odolnost některých hráčů nebo většiny týmu," dodal.

V týmu Sparty se poprvé představil zkušený obránce Zbyněk Michálek, pro než to byla po dlouholetém působení v NHL v extralize premiéra. "Hrál velice dobře, je na něm vidět jeho zkušenost. Měl půlroční zápasovou přestávku. Jiní hráči měli v minulosti, když jsem vedl Spartu, s podobnou situací mnohem větší problémy. Michálek bude pro Spartu velkou posilou," dodal Výborný.