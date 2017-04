Berlín - Rozporuplné názory doprovázejí návštěvu dcery amerického prezidenta Ivanky Trumpové v Německu, kde se účastní setkání významných představitelek zemí G20. Někteří vyjadřují pochyby nad tím, jestli by se právě s ní měla vést diplomatická jednání, či jestli je tou správnou osobou, která může přispět ke zrovnoprávnění žen. Právě to je hlavím cílem dvoudenního berlínského setkání.

"Jsem jediný, komu to přijde zcela absurdní, že kancléřka teď dělá zahraniční politiku s dcerou Donalda Trumpa?," ptá se na twitteru například poslanec sociální demokracie Lars Klingbeil. Právě šéfka německé vlády Angela Merkelová Ivanku Trumpovou při své nedávné návštěvě v Bílém domě do německé metropole pozvala.

Asi stovka žen z oblastí politiky, průmyslu, ale třeba i vědy zde v rámci summitu nazvaného W20 diskutuje o postavení žen ve společnosti a o cestách, jak ho zlepšit a jak je inspirovat, aby samy více podnikaly.

O tom, že by mezi ně měla patřit i Trumpová, rozhodně není přesvědčena komentátorka serveru zpravodajské televize n-tv Sabine Oelmannová. Táže se, jaká je vlastně kvalifikace Trumpové, aby byla poradkyní v Bílém domě, a odpovídá si, že tou nejdůležitější je fakt, že je dcerou svého otce. "To je bezvadné upřednostňování příbuzných a facka ženám, které by si práci Ivanky tisíckrát více zasloužily nebo se k ní vypracovaly a které by ji dělaly lépe," míní.

"Výsledky summitu W20 budou koneckonců předány jako doporučení šéfům vlád zemí G20. Co mezi nimi může být? Jak svého tatínka poprosit o práci?," táže se také Oelmannová.

Sama Trumpová před cestou do Berlína vzkázala, že se jede do Německa učit. Inspirovat se chce zejména zdejším vzdělávacím systémem.