Praha - Návštěvnost českých hor o vánočních svátcích nepříznivě ovlivnilo deštivé počasí. Prázdno na svazích ale nebylo, spokojeni jsou například vlekaři v jihočeských skiareálech. Většina provozovatelů spoléhá na to, že se hory do Silvestra tradičně zaplní. Nejbližší předpověď počasí ale optimistická není, v úterý platí téměř na celém území ČR výstraha před silným větrem.

Právě silný vítr zastavil dnes horní úsek lanové dráhy na Sněžku. Případní zájemci tak mohli pro cestu na vrchol nejvyšší české hory využít pouze úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu. Ráno velký zájem nebyl, v první hodině provozu nedorazil dokonce vůbec nikdo. Na hřebenech Krkonoš byla navíc silná mlha a pršelo.

Také lyžařské areály v Krkonoších zasáhla během vánočních svátků obleva. Ve SkiResortu Černá hora - Pec byla nejvyšší návštěvnost 25. prosince, přišlo kolem tří tisíc lidí. Podle ředitele Petra Hynka i přes špatné počasí nejde v meziročním srovnání o nic neobvyklého, protože dny kolem Štědrého dne využívají lidé především k rodinným návštěvám a k jiným aktivitám, než je lyžování. Návštěvnost areálů podle něj roste od 27. prosince. Na sjezdovkých nyní leží až metr sněhu, další by měl v následujících dnech připadnout.

Svátky si pochvalují jihočeské areály Lipno a Zadov, na jejichž sjezdovkách leží od 30 do 80 centimetrů technického sněhu a většina vleků a lanovek je v provozu. V uplynulých dnech toho využily stovky lyžařů. Někteří dorazili i do menších areálů na Kvildě nebo v Horní Vltavici, případně na Hochficht na česko-rakouské hranici, kde provozovatelé nově upravili 12 kilometrů běžeckých stop.

Lyžaře lákal také největší areál západočeských Krušných hor Klínovec. Přírodní sníh mimo sjezdovky tam sice odtává, ale na svazích se drží okolo 80 centimetrů sněhu technického. Na Štědrý den bylo ve středisku okolo 1000 lyžařů, další dny jich ještě přibylo.

V největším areálu Plzeňského kraje Ski&Bike Špičák foukal vítr a mrholilo, v první a druhý svátek vánoční zde každý den lyžovalo okolo 300 lidí. Provozovatelé spoléhají na to, že připadne přírodní sníh, a snaží se upravit všechny otevřené tratě. Návštěvníci teprve nyní ve větším počtu přijíždějí do zdejších zimních bytů a hotelů trávit volný čas do začátku nového roku.

Lyžařské areály na Vysočině navštívily během vánočních svátků jen desítky lyžařů. Sjezdovky mají vzhledem k počasí relativně dobré sněhové podmínky většinou s 30 až 50 centimetry sněhu. Podle správců areálů však lidi zřejmě odradil nedělní déšť a rodinné vánoční návštěvy. Větší počet návštěvníků očekávají v příštích dnech.

Provozovatelé středisek v Jeseníkách si už v neděli stěžovali na minimální návštěvnost způsobenou především počasím. Dole pršelo a na horách museli lidé čelit chumelenici. Nápor lyžařů by ale měl přijít až po svátcích, podle vlekařů na konci roku budou výborné sněhové podmínky. V nejvyšších polohách během neděle napadlo až 15 centimetrů sněhu.

Také ve Zlínském kraji odradil lyžaře už v neděli déšť a střediska byla prázdná. V nejvyšších polohách kraje sněžilo, od středních poloh se sněhové srážky měnily v déšť. I tam očekávají provozovatelé větší zájem až po svátcích, zlepšit by se mělo i počasí.