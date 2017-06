Liberečtí památkáři pozvali 10. června v rámci Víkendu otevřených zahrad zájemce do Bredovské zahrady u zámku Lemberk. Zahrada není návštěvníkům běžně přístupná, již několik let tam probíhá vědecký výzkum.

Jablonné v Podještědí (Liberecko) - Víkend otevřených zahrad zpřístupnil návštěvníkům Bredovskou zahradu a letohrádek nedaleko zámku Lemberk u Jablonného v Podještědí na Liberecku. Zahrada, která vznikla koncem 17. století, není běžně veřejnosti přístupná, už několik let ji zkoumají památkáři. Někdejší barokní zahradu však už dnes připomínají jen sochy a zbytky původních fontán, záhony květin a někdejší sady v průběhu času zmizely.

Raně barokní letohrádek Bredů byl původně součástí zámku Lemberk. Letohrádek byl vystavěn v 70. letech 17. století hrabětem Kryštofem Rudolfem Bredou, majitelem zámku Lemberk, jehož erb je nad hlavním vchodem do zahrady. "Zahradu založili někdy kolem roku 1690, dodnes nevíme přesně kdy," řekla dnes ČTK Renata Tišerová, archeoložka národního památkového ústavu, která na výzkumu zahrad pracuje a dnes odpovídala na otázky návštěvníků.

"Zahrada je součástí barokně komponované krajiny, protože sám zámek Lemberk prošel barokní přestavbou, nedaleko v Jablonném máme nádherný barokní skvost v podobě baziliky sv. Vavřince a i zahrada byla původně založena už jako barokní a zachovává takzvanou osovost v krajině," upozornila Tišerová. Zahrada měla i užitkovou část. Při výzkumu objevili archeologové semena begónií, hroznového vína, ale například také durmanu a nečekané množství semen tabáku virginského. "Zda ho pěstovali pro okrasu nebo na tabák, ale nevíme," poznamenala.

Bredovská zahrada byla za dalších majitelů Clam-Gallasů na přelomu 18. a 19. století kompletně renovována a původní sochařskou výzdobu nahradily nové plastiky. Dochovala se jich jen část a většina je silně poškozená. Na počátku 19. století byl letohrádek klasicistně upraven, stal se sídlem vrchnostenského zahradníka a začal sloužit výhradně hospodářským účelům. Původně okrasná zahrada byla přeměněna na zahradu užitkovou, a to výstavbou několika skleníků a vytvořením záhonů.

Poslední obnovou prodělaly zahrada a letohrádek v 90. letech minulého století a byly snahy nechat je otevřené návštěvníkům. Neosvědčilo se to kvůli vandalismu, dnes je zahrada v havarijním stavu, proto ji správa Lemberka uzavřela. "Snažíme se alespoň při výjimečných příležitostech, jako je tato, zahradu otevírat lidem," dodala Tišerová. Památkáři ale v rámci výzkumného projektu připravují podklady pro obnovu areálu.

Cílem je zakonzervovat zahradu ve stavu, v jakém se dochovala, zeleň potřebuje odborný zásah, protože je přerostlá. "Návrat k baroku není úplně jednoduchý, protože péče o zahradu by byla velice náročná. Ale rozhodně se to nedá vyloučit, pokud se nám podaří šikovně naprojektovat obnovu zahrady, tak ji skutečně můžeme v některých částech vrátit do období baroka, co se týče zeleně, pěstování rostlin a květin," dodala Tišerová.