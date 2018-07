Ústí nad Labem - Tři nová terária s hady si ode dneška mohou prohlédnout návštěvníci ústecké zoologické zahrady. V jednom jsou zmije a další dvě patří původní hadům z tropů. Lidé uvidí stromový způsob jejich života.

Před vchodem do dolního patra pavilonu exotária je expozice, jejímž obyvatelem je zmije obecná. Tento druh je poměrně malý, měří většinou mezi 60 až 90 centimetry, nikdy ne více než metr. Je to také jediný jedovatý had, který se vyskytuje ve volné přírodě na území České republiky.

"Chceme přiblížit lidem, jak zmije vypadají a kde žijí. Proto jsme vytvořili v teráriu takový prostor, který kopíruje území ve volné přírodě," řekl ČTK chovatel František Šubík. Zatím jsou v teráriu dvě zmije, ale protože je poměrně prostorné, mohlo by jich být do budoucna pohromadě až pět.

Dalším druhem je psohlavec orinocký. Tento had je aktivní hlavně v noci a zajímavý je svým pestrobarevným zbarvením. "Svou kořist vyhledává především pomocí termoreceptoru, jímž vnímá infračervené záření, tedy tělesné teplo obratlovců," uvedla Nikola Roštejnská ze zahrady.

Posledním nováčkem v zoo je krajta zelená. Dnes ji mohli návštěvníci obdivovat stočenou do klubíčka na větvi. Děti se dotazovaly na to, kde má hlavu. Chovatel jim vysvětlil, že ji má uloženou v prostřední smyčce těla, takže není vidět. "Chov hadů lidem doporučuji, jsou to antialergenní zvířata, jen se s nimi musí člověk naučit zacházet," uvedl Šubík. Hadi nemají rádi, když je někdo ruší, většinou na to podle Šubíka reagují kousnutím. "Pokud se naučíme je zbytečně nelekat a nevyvolávat v nich zbytečnou agresi, tak jsou z nich parádní mazlíčci," zdůraznil chovatel.

Terária vznikla za pomoci moderní technologie odlitků hornin. "Vytvoření zmíněných terárií je první fází úpravy expozic pavilonu exotária. Výhledově bychom tímto způsobem rádi pokračovali k celkové přeměně," uvedl ředitel zoo Roman Končel.