Zoologická zahrada v Liberci 22. srpna poprvé uspořádala pro návštěvníky ukázky sokolnického výcviku. Sokolník Alexandr Vrága představil návštěvníkům čtyři dravce - sokola, výra, poštolku a káně. Ukázky budou na programu každé úterý a čtvrtek od 14 do 16 hodin až do poloviny října. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Ukázky výcviku dravých ptáků mohli dnes poprvé sledovat návštěvníci Zoologické zahrady v Liberci. Sokolník Alexandr Vrága s sebou přivezl sokola stěhovavého, raroha jižního, káně harrisova a káně lesní, orla stepního a také sovu pálenou a výra velkého. Práci se svými dravci bude v zoo předvádět pravidelně v úterý a ve čtvrtek až do poloviny října. V budoucnu tak budou moci návštěvníci vidět také třeba poštolku obecnou. Teď má období, kdy pelichá, vypadá opravdu hrozně a je lepší nechat ji v klidu, řekl ČTK sokolník.

Sokolnictví je jedním z nejstarších vztahů mezi člověkem a dravcem, které trvá více než 4000 let. Od roku 2010 je tato tradiční aktivita lovu pomocí cvičených dravých ptáků na seznamu nehmotného dědictví Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO. Kolem sokolnictví je spousta mýtů. "Tím největším je, že si lidé myslí, že je to jen o kusu žvance. Že ti dravci fungují se sokolníkem jen proto, že jim dá nažrat. To je nesmysl, v první řadě se musí mezi ptákem a sokolníkem vypěstovat důvěra," řekl vysvětloval dnes návštěvníkům Vrága, který se sokolnictví věnuje od malička.

Bývalý voják se dlouho živil jako lovec a lovecký průvodce, to ale postupně opustil a na plno se věnuje svým dravým ptákům, kterých chová 14. "Jednoznačně zvítězili," poznamenal. Dnes mohli návštěvníci vidět, jak se ptáci učí lovit s umělou návnadou. "Živou nesmíme z etických důvodů při ukázkách používat, i když samozřejmě se svými ptáky lovím," poznamenal sokolník, kterého mohou lidé potkat třeba i v areálu liberecké nemocnice, kde jeho dravci zajišťují ochranu heliportu před holuby. "Zakládám si na tom, že většina mých dravců pracuje, že to nejsou ptáci na ukázání, ale, že jsou to dravci, kteří skutečně loví," dodal.

Ředitel liberecké zoo David Nejedlo věří, že sokolnické ukázky budou nejenom atraktivním doplňkem návštěvy zoo, ale také poskytnou návštěvníkům zajímavé informace ze života dravých ptáků. Sama liberecká zoo má jednu z nejbohatších kolekcí dravců v Evropě a takřka každý rok se může pochlubit nějakým chovatelským úspěchem. V minulosti například jako první na světě dokázala po umělém oplodnění odchovat orla křiklavého nebo jako první v republice odchovala supy himálajské. Letos jako první na světě dokázala odchovat mládě orla nejmenšího. Orlosupy bradaté a orly mořské se jí daří v rámci reintrodukčních programů vracet i zpět do přírody.