Praha - Tuzemští návštěvníci kempů jsou stále náročnější na kvalitu služeb, častěji také přijíždí s karavany a obytnými auty. Kempy se tomu snaží vyjít vstříc rozšiřováním služeb a zvyšováním komfortu. Vyplývá to z údajů provozovatelů kempů a portálu dokempu.cz. Každý rok roste počet návštěvníků českých kempů, loni jich přijelo rekordních 1,2 milionu. Chatky a bungalovy jsou ve většině kempů obsazeny i rok dopředu.

Zatímco před lety se Češi spokojili s koupáním v rybníku a posezením u ohně, dnes vyhledávají další vyžití a sportovní aktivity, neobejdou se ani bez wi-fi. "Kempy jsou proto nuceny zlepšovat své služby a předhánějí se v atrakcích, které na sezonu připraví. Kvalitní beachvolejbalové hřiště je už standard, v nabídce kempů jsou však třeba i lezecké stěny, lanové parky nebo nabídka čtyřkolek," uvedl Aleš Hanzl z portálu dokempu.cz.

Například majitelé či pronajímatelé kempů na Lipensku investovali do svých provozů před začátkem letní sezony desítky milionů korun. Společnost Ingetour přes 15 let provozuje pět kempů na řece Vltavě. V každém z nich přes léto přespí až 40.000 lidí, většinou vodáci, kteří si postaví stan, ale jsou zde i chatky, ubytovny a týpí. Do každého z kempů firma před sezonou investovala pět až deset milionů korun. "Kemp ve Vyšším Brodě čekají terénní úpravy parkovacích ploch, rozšíření terasy a venkovního posezení u občerstvení. V plánu jsou i nové chatky," řekl Pavel Mačuda z Ingetour.

Lidé dnes podle něj často nechtějí na dovolené vařit a dávají přednost kempům se slušnou gastronomií. Kempy se tomu snaží přizpůsobit nabídkou snídaní nebo kvalitních teplých jídel.

Kempy dnes lákají také na netradiční typy ubytování jako jsou jurty, týpí, ubytovací soudky, retro maringotky nebo třeba glamping, tedy nocování ve stanech s nádechem luxusu. Rostoucím požadavkům návštěvníci odpovídá také nabídka produktů pro kempaře - například stany s nafukovací konstrukcí, kdy i větší stan pro pět a více lidí dokáže s minimem námahy postavit jeden člověk a postačí mu k tomu pouze pumpa.

Loni přijelo do tuzemských kempů rekordních 1,2 milionu lidí, ve srovnání s rokem 2012 je to o 44 procent víc. V roce 2017 fungovalo v ČR 515 kempů, toto číslo se v posledních letech příliš nezměnilo. Nejvíc, kolem sta, je jich na jihu Čech. Počet míst pro karavany a stany přesahuje v Česku 47.000.