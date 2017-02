Olomouc - Návrh na odvolání olomouckého hejtmana Oty Košty (ANO), který chce zastupitelstvu na konci února předložit hnutí ANO, zřejmě podpoří nejen koaliční ODS a ČSSD, ale také část opozice. Vyplývá to z ankety ČTK. Hejtman nevyslyšel nedělní výzvu ANO k rezignaci a tvrdí, že podporu mu před případným hlasováním o návrhu na jeho odvolání už vyjádřili někteří zastupitelé napříč politickými stranami včetně těch zvolených za ANO.

Koalice ANO, ČSSD a ODS má v pětapadesátičlenném zastupitelstvu Olomouckého kraje 30 hlasů. Zástupci ODS a ČSSD už v pondělí oznámili, že návrhu na Koštovo odvolání nebudou stát v cestě. Opoziční koalice SPD-SPO, která má v zastupitelstvu pět členů, připustila, že odvolání Košty rovněž podpoří. "Pokud nám to pan hejtman nevysvětlí, tak budeme hlasovat pro návrh na jeho odvolání. Krajský úřad nefunguje tak, jak by měl fungovat. Hnutí ANO řeší vnitrostranické problémy místo toho, aby fungoval úřad," řekl dnes ČTK zastupitel Radim Fiala z SPD-SPO.

Naopak opoziční Starostové pro Olomoucký kraj návrh na odvolání hejtmana zřejmě nepodpoří. V zastupitelstvu mají šest hlasů. "Hejtmana jsme nevolili, takže předpokládám, že ho ani nebudeme odvolávat. Je to ale moje osobní stanovisko. Náš klub o tom ještě nejednal," řekl dnes ČTK Radim Sršen z klubu zastupitelů Starostové pro Olomoucký kraj. Podle něj měla být Koštovi poskytnuta obvyklá stodenní lhůta na to, aby ukázal, co umí.

Pro Koštovo odvolání zřejmě nezvednou ruku ani zastupitelé Koalice pro Olomoucký kraj, která má v zastupitelstvu sedm křesel. "Vzhledem k tomu, že pro odvolání nebyly zatím předloženy žádné relevantní důkazy, jen domněnky, nařčení, jen zástupné důvody, požádá náš klub ještě tento týden členy krajské rady o osobní stanovisko a sdělení reálných důvodů a důkazů pro vážná, leč nekonkrétní obvinění hejtmana," řekl ČTK předseda klubu zastupitelů Koalice pro Olomoucký kraj Ivo Slavotínek. Pokud nebudou položeny na stůl jasné důkazy o závažném pochybení hejtmana, tak koalice návrh na jeho odvolání podle Slavotínka nepodpoří. Vyjádření zastupitelů KSČM se ČTK nepodařilo získat.

Košta tvrdí, že po nedělní výzvě klubu zastupitelů a krajského předsednictva ANO k rezignaci mu vyjádřili podporu někteří zastupitelé i lidé z regionu. Počet SMS zpráv a vzkazů odhadl na desítky. "Byli to zastupitelé, byli to i zastupitelé za hnutí ANO. Hlavně mě potěšilo, že to byli lidé napříč Olomouckým krajem, napříč politickými stranami," řekl Košta v pondělním pořadu České televize Události, komentáře. Podle Košty by tak pro jeho odvolání nemuseli zvednout ruce všichni zastupitelé ANO.

Krajský předseda ANO Ladislav Okleštěk tvrdil, že klub zastupitelů v neděli ohledně návrhu na odvolání hejtmana deklaroval jednotu. "Jak se zachová každý zastupitel na jednání zastupitelstva, to je na jeho svědomí," podotkl. Například zastupitel ANO Miroslav Žbánek ČTK řekl, že bude respektovat usnesení klubu zastupitelů, který v neděli vyzval Koštu k rezignaci jednomyslně. "Sám jsem se na tom podílel," uvedl.