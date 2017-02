Praha - Pracovníci s nižšími příjmy, kteří pracují ve veřejném sektoru, by si měli od července polepšit. Umožnit to má snížení počtu platových tarifů z devíti na šest. Návrh připravovaného nařízení dnes na tiskové konferenci představila ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD). Záměr by měla brzy projednat vláda. Ministerstvo práce chce letos také poslat sociálním službám další peníze na zvýšení výdělků. Jaká to bude suma, by mělo být jasnější asi za dva měsíce. Kraje vyčíslily potřebnou částku na miliardu, upřesnila náměstkyně ministryně Zuzana Jentschke Stöcklová (ČSSD).

Podle Marksové by se díky nařízení o snížení platových tarifů z devíti na šest měl zvýšit výdělek například pracovníkům v kulturních zařízeních, umělcům, zdravotním sestrám, porodním asistentkám či lidem v sociálních službách. Návrh připravilo ministerstvo práce. Dohodlo se na něm i s dalšími resorty, hlavně s ministerstvem kultury. Záměr brzy projedná vláda. Měl by platit od července.

"Změny by se měly týkat asi 93.000 zaměstnanců, jejichž platy jsou financovány přímo ze státního rozpočtu. Pak se to týká asi 72.000 zaměstnanců, kteří pracují v samosprávě," uvedla ministryně.

Podle ní se upraví také okruh profesí, které dostávají zvláštní příplatek. Nově by ho měly mít i zdravotní sestry či porodní asistentky. Týká se to 39.000 zdravotnických pracovnic a pracovníků. Zaměstnavatel by jim měl dávat navíc 1000 až 5000 korun. Peníze by měly putovat ze zdravotního pojištění. "Ty práce jsou spojeny s velkou neuropsychickou zátěží. Převážně ženy tu pracují ve směnném režimu, jejich podmínky jsou obtížné a jako pacienti po nich chceme, aby byly profesionální, nedělaly chyby a ještě se na nás usmívaly," řekla Marksová.

Ministerstvo práce plánuje, že letos stejně jako v minulých letech pošle sociálním službám další finance na zvýšení výdělků. Podle náměstkyně Jentschke Stöcklové v oboru pracuje na 100.000 lidí, průměrný příjem činí 18.000 korun. Resort a kraje spočítaly, že by byla potřeba asi miliarda navíc, dodala náměstkyně. Jak vysoká částka bude, by mělo být podle ministryně jasnější zhruba za dva či tři měsíce podle vývoje výdajů na dávky. "Tradičně se domáháme dofinancování z rezervy ministerstva financí, tradičně to vždycky dopadlo tak, že to bylo z rezervy ministerstva práce," uvedla Marksová. Podle Jentschke Stöcklové by se na dofinancování měly podílet i kraje a obce.

Ministerstvo práce peníze na dodatečné dotace pro sociální služby hledá každý rok. Marksová řekla, že v roce 2014 se navíc rozdělilo 338 milionů, předloni 720 milionů a loni 650 milionů.