Praha - Wimbledonští vítězové Martina Navrátilová a Jan Kodeš budou jako první zvěčněni na pamětních mincích v sérii věnované českým tenisovým legendám. Česká mincovna dnes představila v Praze sádrové modely, ražba mincí se v Jablonci nad Nisou uskuteční začátkem příštího roku.

"Člověk možná sní, že bude na známce, ale být na minci, to je něco zvláštního," uvedla Navrátilová.

Překvapilo ji, když jí Kodeš zavolal, že má přijít na představení modelů pro ražbu mincí. "Moc si toho vážím taky proto, že jdeme dohromady s panem Kodešem. Honza pro mě tenisově i osobně moc znamená. Byla bych ráda, kdyby moje děti byly jako Honza. Tím, že tam jdeme dohromady, je to spravedlivý, správný a moc si toho vážím," uvedla devítinásobná vítězka wimbledonské dvouhry.

Kodeš už deset let sbírá tenisové známky, díky němu vyšly různé edice i v Česku a nyní se zasadil o vznik mincí. "Je třeba využívat možností a prezentovat úspěšné lidi pro mladou generaci, aby měli vzory. Měli by si říkat, že chtějí být jako Navrátilová. Mladí kluci ani nevědí, kdo byl Lendl. To je šílený," řekl Kodeš. "Země se musí umět pochlubit lidmi, kteří něco dokázali."

Autorem mincí je medailér a sochař Martin Dašek. Na každý portrét použil šest až devět různých fotografií. "Práce na modelech byla tak trochu jako práce plastického chirurga," řekl. Navrátilová ho pochválila. "Mohla bych mít trošku menší nos, ale jinak to jde. Jsem spokojená. Většinou, když mě někdo maluje, tak si říkám: proboha, kdo to je! Ale tady se poznám. Je to hezký," uvedla.

Na mincích jsou na straně portrétu vyobrazeny významné úspěchy tenisových legend. Po Navrátilové a Kodešovi by mělo dojít na další vítěze Wimbledonu Jaroslava Drobného, Janu Novotnou a Petru Kvitovou. Po nich Kodeš plánuje zařadit další české hráče zařazené do Síně slávy.

Zlaté mince vážící 7,78 gramu budou stát 11.950 korun a bude jich 200 kusů. Stříbrné mince (500 kusů) o váze 29 gramů budou za 1500 korun.

V minulosti Česká mincovna vyrobila sérii věnovanou československým fotbalovým legendám a na mincích ztvárnila například Ivo Viktora či Pavla Nedvěda.