Zlín - Automobilový jezdec Roman Kresta se po třetím místě v Barum rallye dočkal velkého aplausu a podporu fanoušků si náležitě užíval. Bývalý tovární jezdec Škody a Fordu se k soutěžím vrátil po tříleté přestávce a potvrdil, že stále patří k nejlepším českým rallyeovým jezdcům. Na stupně vítězů se posunul v závěrečné rychlostní zkoušce, kdy smazal třísekundové manko na Tomáše Kostku a předstihl jej.

"Odvážil jsem se k něčemu, co jsem nechtěl udělat a na poslední zkoušce jsem to zkusil. Nebyl bych to já, kdybych to nezkusil," usmíval se Kresta. Bezprostředně v cíli erzety přiznal, že to bylo šílené a je asi trochu blázen. V minulosti byl totiž známý svou rozvahou. "Onboard (záběr z kabiny) z poslední erzety si asi nikdy pouštět nebudu, bylo to dost. Nebylo to o tom, že bych chtěl být na bedně, ale bylo to o povaze. Nebylo to přes hranu, ale byla to nebezpečná erzeta," uvedl Kresta.

Jednačtyřicetiletý pilot vyhrál Barum rallye třikrát v kariéře. Když se v červenci rozhodl k návratu do soutěží, prohlašoval, že ambice bojovat s nejlepšími o pódiová umístění už nemá.

"Vyhrát Barumku nebo být na pódiu chce hodně odvahy. Kdo v autě nesedí, neumí si představit, jaké tempo se jede. Před závodem jsem si nechtěl připustit, že bych takové tempo jel. Ale postupně...," pousmál se Kresta. "Možná štěstí bylo, že se začínalo rychlostní zkouškou v Biskupicích, kterou znám. A tam jsme jeli opravdu rychle. A pak jsme drželi tempo. Určitě vyšší tempo než na Bohemce," řekl jezdec, jenž bydlí v nedalekých Luhačovicích a ze zlínského regionu pochází.

Zda se Kresta objeví i na některých závodech v příští sezoně, není jasné Návrat ohlásil zatím na dvě soutěže - na Bohemia rallye a Barum rallye. "To teď neřeším a ani nevím. Pro mě je překvapení, jak jsem jel. Nepočítal jsem s tím. Já jel jako jeden z mála s tím, že se svezu a kdybych zajel, bylo by to super. Dříve jsem chtěl a někdy jsem jel více, než jsem musel, protože se to očekávalo. Dnes se nic neočekává," dodal Kresta.