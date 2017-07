Budapešť - Český reprezentant Michal Navrátil získal na mistrovství světa v Budapešti stříbrnou medaili v extrémních skocích do vody. Ve dvoudenní soutěži v centru města před budovou maďarského parlamentu nestačil jen na Američana Stevea LoBueho.

Dvaatřicetiletý Navrátil se postaral o první českou medaili ze světového šampionátu v plaveckých sportech po 14 letech. Navázal na druhá místa dálkové plavkyně Jany Pechanové a znakařky Ilony Hlaváčkové z Barcelony 2003.

Předtím vystoupily na stupně vítězů už jen skokanky do vody Milena Duchková (1973) a Heidemarie Bártová-Grecká (1991).

Navrátil, který patří do světové špičky v této adrenalinové disciplíně, proměnil v medaili svůj třetí start na mistrovství světa. Před čtyřmi lety v Barceloně byl čtvrtý, v roce 2015 v Kazani ho jeden nevydařený skok odsunul na osmou příčku.

V Budapešti figuroval na druhé příčce už po pátečních dvou skocích z výšky 27 metrů. V polovině soutěže před ním byl s výrazným náskokem obhájce titulu Gary Hunt z Velké Británie, kterému však nevyšlo dnešní finále a musel se spokojit s pátým místem. V semifinále se před Navrátila dostal ještě LoBue, ale Huntův nezdar v posledním skoku vrátil českého závodníka na druhou pozici.

Po svém závěrečném skoku Navrátil věděl, že mu medaile neunikne. "Jsem hrozně rád, že se mi to povedlo. Vůbec jsem v to nedoufal. Říkal jsem, že budu mířit na stupně vítězů. Ale bylo to hodně napínavé, bylo to hodně dramatizující do posledního kola, do posledního skoku, protože každý skok se počítá. Nemohl jsem si dovolit udělat žádnou chybu, kdybych ji udělal, tak bych na stupních vítězů nebyl," uvedl v tiskové zprávě svazu.

Dokázal se vyrovnat s psychicky náročnou situací před závěrečným skokem, kdy měl před sebou vidinu cenného kovu. "Snažil jsem se vizualizovat svůj skok. Soustředil jsem se na skok a hlavně na dopad. Škoda, že jsem neviděl žádnou devítku. Ale za osm a půl od začátku až do konce jsem rád," pochvaloval si hodnocení rozhodčích.

Za vítězným Američanem zaostal Navrátil nakonec o 6,25 bodu. Na třetím místě skončil Ital Alessandro de Rose s odstupem 11,25 bodu na českého skokana.

MS v plaveckých sportech v Budapešti:

--------

Extrémní skoky do vody:

Muži: 1. LoBue (USA) 397,15, 2. Navrátil (ČR) 390,90, 3. De Rose (It.) 379,65, 4. Jones (USA) 368,05, 5. Hunt (Brit.) 356,40, 6. Duque (Kol.) 355,10.