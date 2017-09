Haag/Praha - Kapitán českých tenistů Jaroslav Navrátil chce v duelu o záchranu ve Světové skupině Davisova poháru v Nizozemsku rozložit síly na celé kvarteto. Jasné je, že jedničkou je Jiří Veselý, o dvojce se rozhodne mezi Adamem Pavláskem a Lukášem Rosolem. Nominaci kapitán oznámí až před čtvrtečním losem.

Tenisté jsou v Haagu bez Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka. Domácí připravili v hale antukový dvorec a spoléhají především na 39. hráče světa Robina Haaseho.

"Mám jasno, že prvním hráčem je Jirka Veselý a druhého říkat nebudeme, ale nebude to Roman," řekl ČTK Navrátil v telefonickém rozhovoru, že na dvojku počítá s Pavláskem či Rosolem a Roman Jebavý může zasáhnout do čtyřhry.

Tenisté se v Haagu připravují od pondělí a před čtvrtečním poledním losem mají v plánu ještě tři tréninky. "Zatím probíhají slušně. Natrénovali jsme, co jsme potřebovali. Všechno běží bez problémů, jak má. A je třeba říct, že antuka je fantastická. Nejlepší, co jsme v hale hráli," pochválil kapitán nizozemské organizátory.

Češi mají více variant do čtyřhry. Na okruhu ATP spolu hrají Veselý s Jebavým, ale v Davis Cupu fungovalo spojení Veselého s Pavláskem a použitelný je i Rosol. "Nechtěl bych zatížit singlisty na tři dny, protože na antuce to je masakr. Když to půjde, což uvidíme podle pátku, rád bych přenesl tíhu na celý tým," plánoval Navrátil.

Z domácího celku zná nejlépe Haaseho. Třicetiletý vítěz dvou turnajů ve dvouhře na okruhu ATP (oba tituly získal na antuce v Kitzbühelu) má v Davis Cupu bilanci 32:17 (z toho 8:7 ve čtyřhře). "Musí hrát tři dny. Bude to pro něj náročné a uvidíme, jestli to unese," řekl Navrátil a dodal: "Je to celodvorcový hráč. Nemá konečný úder, operuje hodně z forhendu a má dobrý první servis. Umí čop i stopbal a dovede jít na síť."

Druhým singlistou Nizozemců bude nejspíše Tallon Griekspoor. Jednadvacetiletého 279. hráče světa Navrátil nezná. "Ale Adam (Pavlásek) ano, takže nám o něm řekne. Důležité ale budou hlavně naše výkony. Hodně napoví pátek a po prvním dnu bych byl rád, kdyby byl stav minimálně nerozhodný 1:1," řekl Navrátil.