Praha/Jurmala (Lotyšsko) - Plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou nebudou na mistrovství Evropy obhajovat loňské druhé místo. Den před začátkem turnaje v lotyšské Jurmale se ze soutěže, v které měly plnit roli druhých nasazených, odhlásily kvůli zranění zad Nausch Slukové.

Nausch Slukovou trápila bolest zad od nedávného mistrovství světa ve Vídni, kde skončily s Hermannovou na děleném devátém místě. Trénovala od té doby jen lehce a v Jurmale si zkusila zahrát naplno v tréninku proti Švýcarkám.

"Doufala jsem, že to odezní, ale ještě se to zhoršilo a cítila jsem, že záda nejsou v pořádku. Možná bych jeden dva zápasy 'přežila', ale naším cílem je hrát co nejlépe a ne sbírat body a eura. Je lepší, když za nás nastoupí zdravé hráčky," uvedla pro ČTK Nausch Sluková. "Těšila jsem se, ale viděla jsem, jak Maki trpí při každém úderu a nemohly bychom hrát naši hru. Je lepší se odhlásit a zkusit se dát dohromady třeba na Hamburk nebo český šampionát," doplnila parťačku Hermannová.

Nausch Slukové se snažili pomoci lékaři Ruska, český tým problém se zády konzultoval s italským odborníkem. "Oba doporučili, aby nehrála, terapii, další vyšetření a odpočinek," řekl Simon Nausch, rakouský trenér českého páru a manžel Slukové. "Bolí to, ale vrcholný výkon podáte jen ve vrcholné formě," dodal kouč.

Trenér se zlobil, že elitní pár, který by měl obhajovat na evropském šampionátu stříbro, nemá k dispozici vlastního fyzioterapeuta či lékaře. "Musíme to probrat s naší federací a partnery, protože by pomohlo mít vlastní lékařský tým jako ostatní," řekl Nausch a vyjmenoval Rusko, Švýcarsko, Rakousko, Německo, Finsko nebo Polsko. "Není příjemné obíhat všechny okolo a shánět přes známé pomoc."

Hermannová s Nausch Slukovou vybojovaly před rokem na mistrovství Evropy ve švýcarském Bielu stříbro a získaly pro český beachvolejbal první evropskou medaili po 14 letech. Letos tak pozici neobhájí a na ME budou Češko zastupovat jen Kristýna Hoidarová Kolocová s Michalou Kvapilovou. Muži se nekvalifikovali.

Na třetí triumf v řadě budou útočit Němky Laura Ludwigová s Kirou Walkenhorstovou. Olympijské vítězky z Ria de Janeiro jsou favoritkami poté, co se ve Vídni staly prvními německými mistryněmi světa. Mezi muži Češi chybí, titul budou z pozice druhých nasazených obhajovat Italové Paolo Nicolai a Daniele Lupo.

V Lotyšsku začne turnaj ve středu souboji ve skupinách, z nichž jako na Světovém okruhu postoupí vítězové přímo do 2. kola play off a celky z druhých a třetích míst čekají duely 1. kola. O medaile se bude hrát v neděli.

Češi slavili úspěch v začátcích evropských šampionátů. Eva Ryšavá (dříve Celbová) se Soňou Novákovou (Dosoudilovou) triumfovaly na Evropě v letech 1996 a 1998. Mezi muži získali zlato současný předseda volejbalového svazu Marek Pakosta s Michalem Palinkem v roce 1996.