Poreč (Chorvatsko) - Beachvolejbalistky Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou vyšly vítězně z českého čtvrtfinále na Světovém okruhu kategorie major v Poreči. Na chorvatském písku otočily duel s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou a Michalou Kvapilovou a vyhrály 15:21, 21:12, 15:10.

Páté nasazené Nausch Sluková s Hermannovou si tak mohou z turnaje Světového okruhu potřetí přivézt společnou medaili. V sobotním semifinále se utkají se švýcarskou dvojicí Nina Betschartová, Tanja Hüberliová. Hoidarová Kolocová s Kvapilovou vyrovnaly pátým místem své maximum v elitním seriálu.

"Oba české páry tady hrají skvěle. Z Kvapi (Kvapilové) se stává obávaná blokařka a obě dobře podávají. Navíc jsou tady skvělí čeští fanoušci na obou stranách, kteří oba týmy tlačí k výhrám, a zápas byl skutečný thriller," napsal ČTK Rakušan Simon Nausch, trenér Nausch Slukové a Hermannové.

Nausch Sluková s Hermannovou porazily Hoidarovou Kolocovou a Kvapilovou v minulosti dvakrát a vždy bez ztráty setu. Tentokrát ale Kolocová v prvním setu hrála výborně v poli a naopak Hermannová chybovala. Kolocová s Kvapilovou odskočily do vedení 13:5 a náskok už udržely.

"Před zápasem mi došlo, že tady hraju skvěle a nechci si to zkazit, což jsem přesně v prvním setu udělala. Hrála jsem příšerně," řekla Hermannová.

Začátek druhé sady vyšel Slukové a Hermannové, které unikly na 5:1 a koncovku druhé sady ovládly. Rozhodl tie-break, v kterém se skóre přelévalo z jedné strany na druhou. Od stavu 9:9 ale při podání Hermannové získal favorizovaný pár čtyři body a rozhodující náskok. Mečbol využila na síti Hermannová.

"Každý tým ve čtvrtfinále už je super nebezpečný a před zápasem jsme si řekly, že budeme bojovat o každý míč, a přesně tak to bylo," uvedla Nausch Sluková. "Jsem nadšená z postupu do semifinále, ale také za naši zemi. Kdo by si pomyslel, že dva české páry budou bojovat o postup mezi nejlepší čtyřku."

Obě české dvojice prošly rovnou do druhého kola play off poté, co vyhrály své skupiny. Páté nasazené olympioničky z Ria Hermannová se Slukovou porazily Finky Riikku Lehtonenovou a Taru Lahtiovou 21:18 a 21:19. Kolocová, bývalá spoluhráčka Slukové, s Kvapilovou zdolaly ve dvou setech olympijskou vítězku Lauru Ludwigovou s náhradní spoluhráčkou Margaretou Kozuchovou. Nad Němkami zvítězily 21:14 a 21:15.

"To bylo skvělé," pochvalovala si Kolocová na webu turnaje výhru nad německým párem. "Je nezbytné říct, že Laura není po zranění v nejlepší formě a Maggie není její běžná spoluhráčka, takže jsme to měly trochu snazší. Ale přesto jsme hrály dobře a jsme z postupu nadšené," doplnila.

Úřadující vicemistryně Evropy Sluková s Hermannovou ve Světovém okruhu už získaly letos bronz v Riu de Janeiro a zlato na podzim 2015 v turecké Antalyi.

Vrcholem této sezony bude za měsíc mistrovství světa ve Vídni. Právě v Poreči se v sobotu před polednem uskuteční los základních skupin šampionátu.

Turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu kategorie major v Poreči (Chorvatsko):

Ženy:

Play off - 2. kolo:

Hermannová, Nausch Sluková (5-ČR) - Lehtonenová, Lahtiová (15-Fin.) 2:0 (18, 19), Hoidarová Kolocová, Kvapilová (18-ČR) - Ludwigová, Kozuchová (16-Něm.) 2:0 (14, 15).

Čtvrtfinále:

Hermannová, Nausch Sluková - Hoidarová Kolocová, Kvapilová 2:1 (-15, 12, 10).