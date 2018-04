Brusel - Severoatlantická aliance se neobává vojenské konfrontace s Ruskou federací, musí ale dál posilovat svou odolnost vůči hybridním útokům nejrůznějšího druhu. V Bruselu se na tom dnes shodli ministři zahraničí NATO. Podle generálního tajemníka aliance Jense Stoltenberga je ovšem třeba se právě v takové době dál snažit o smyslupný dialog s Moskvou.

Dnešní ministerské diskuse jsou do značné míry přípravou letního summitu NATO, který už se bude konat právě v nové centrále aliance.

Tématy dnešních diskusí jsou nejen napjaté vztahy mezi aliancí a Ruskem, neformálně probrané už na pracovní snídani, ale také řada dalších otázek. "Zaměříme se na situaci na Blízkém východě a v Severní Africe, na naše snahy šířit stabilitu a bojovat s terorismem," vypočetl na začátku jednání generální tajemník aliance Jens Stoltenberg.

Ministři proberou přípravu nové výcvikové mise NATO v Iráku, která bude zahájena právě na summitu v červenci. Mluvit se nyní bude také o spolupráci s Jordánskem, Tuniskem a dalšími aliančními partnery v regionu, také v souvislosti s otázkou, jak při podpoře stability regionu může NATO spolupracovat s Evropskou unií.

Americký ministr Pompeo při příchodu Stoltenbergovi před novináři řekl, že jak to šlo, "skočil do letadla" a přiletěl. "Je pro to důvod, naše práce tady je nedocenitelná," poznamenal. Americký prezident Donald Trump se přitom v minulosti k alianci vyjadřoval poměrně kriticky.

Schůzka je v NATO premiérou také pro německého ministra zahraničí Heika Maase. Ten při příchodu zdůraznil potřebu pokračujícího dialogu s Ruskem. Bez Ruska podle něj totiž nebude možné dosáhnout dlouhodobého politického řešení různých krizí, včetně té v Sýrii. "Od ruské strany očekáváme v důležitých otázkách a při řešení krizí konstruktivní příspěvky, a to nejen v Sýrii," podotkl.