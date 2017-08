Černošín (Tachovsko) - Režisér Václav Marhoul dnes u Černošína na Tachovsku začal třetí fázi natáčení filmu Nabarvené ptáče. Adaptace světového bestselleru Jerzyho Kosińského vypráví příběh židovského chlapce, který se za druhé světové války sám na venkově kdesi ve východní Evropě musí vypořádat s krutostí okolního světa. Najít v Česku vhodné lokace bylo pro filmaře velmi náročné, řekl dnes ČTK Marhoul. Na natáčení na Tachovsko už v sobotu večer dorazil také švédský herec Stellan Skarsgård.

"My máme za sebou tu zkušenost, že jsme film začínali na Ukrajině. A ta Ukrajina je tak neuvěřitelně zvláštní, že se v Čechách jen tak s něčím nespokojíme. A musím říct, že nám dává docela dost práce najít něco, co je opravdu zajímavé. Teď jsme na scéně, kdy máme polní německé letiště na louce. No dobře, tak louka - ale když se podíváte na ten průhled a jak má neuvěřitelně zvláštní profil... Kvůli tomu jsme objížděli stovky kilometrů," řekl Marhoul.

Švédskou hvězdu Stellana Skarsgårda Marhoul kvůli Nabarvenému ptáčeti kontaktoval už před sedmi lety, ve filmu Skarsgård představuje starého německého vojáka Hanse. "Když jsem psal scénář, prostě se mi Stellan pro tu roli najednou vybavil. Bylo to intuitivní," uvedl režisér. Sám herec si jako milovník knižní předlohy nechtěl tuto roli nechat ujít. "Je to jeden z těch filmů, u nichž je zřejmé, že se nebudou natáčet snadno. Ale hrozně jsem chtěl, aby ho Václav Marhoul natočil - prostě jsem ho chtěl vidět," řekl dnes ČTK Skarsgård.

Video: Natáčení filmu Nabarvené ptáče se přesunulo na Tachovsko 06.08.2017, 16:50, autor: ČTK/Plzeň, zdroj: ČTK/Plzeň

Práce se švédským hercem je podle Marhoula velmi příjemná a jednoduchá a teprve devítiletý představitel dětské hlavní role Petr Kotlár si svým temperamentem podmanil celý štáb. "Každý režisér potvrdí, že dítě pro natáčení potřebuje být temperamentní a trochu i oprsklé. Péťa si tu ale za pár dnů začal celý štáb obtáčet kolem prstu. Já jsem trval na tom, aby mi celé natáčení vykal. Pochopil jsem, že si u něj musím udržet nějakou autoritu," prozradil Marhoul. V Nabarveném ptáčeti se kromě dalších herců objeví také Udo Kier, Harvey Keitel nebo Jitka Čvančarová.

Natáčení bude rozděleno na sedm fází, filmaři už mají za sebou práci na Slovensku, Ukrajině nebo u Mladé Boleslavi. Následovat bude natáčení u Konstantinových Lázní a Českého Krumlova. Premiéru by měl mít vznikající Marhoulův snímek v roce 2019.

Nabarvené ptáče je osobitou výpovědí židovského chlapce o podstatě a smyslu lidského života, o lidském charakteru. Několik let druhé světové války je vystavován neuvěřitelně těžké zkoušce, když ho rodiče ve snaze uchránit před masovým vyhlazováním Židů pošlou k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě. Příbuzná ale umírá, a tak je nucen protloukat se sám nepřátelským světem. Román způsobil kontroverze, ale od jeho vydání v polovině 60. let dostal řadu prestižních cen.