Praha - Takřka celý poslední měsíc strávila snowboardcrossařka Eva Samková natáčením cestopisného dokumentu společně s bývalým skikrosařem Tomášem Krausem. Odvezla si spoustu zážitků z různých aktivit, při nichž musela překonávat i samu sebe, a pochroumaný kotník. Ten si poranila při skákání na trampolíně. Na dnešní tiskovou konferenci tak stejně jako na pondělní přijetí u premiéra v demisi Andreje Babiše dorazila o berlích. Vpodvečer se pak rozhodne, jak se budou léčit její problematická ramena. Zda ji čeká operace, nebo nikoliv.

V rámci natáčení ve spolupráci s Českou televizí a společností Snow Nomads strávila Samková nejdříve týden a pak dvacet dní cestováním po Rakousku, Itálii a Slovinsku. Vrátila se v sobotu. Zřejmě největší adrenalin zažila na ferratě v rakouském Söldenu, protože dlouho po skalách nelezla. "Já jsem měla pocit, že tam bojuju o život. Jsem ráda, že jsem se překonala, ono to bylo 200 výškových metrů. Byla to fakt strmá stěna. Já ještě jak mám špatná ta ramena, tak si nevěřím, mám slabé ruce. Fakt jsem v polovině stěny byla poměrně vyčerpaná," vyprávěla novinářům olympijská vítězka ze Soči a bronzová medailista z únorových her v Pchjongčchangu.

Na vrcholu místo euforie cítila spíš únavu. Ale myslí si, že ji to posílilo. "Bylo to takové nepříjemné, ale dobře, že jsem to zvládla. Teď mám pocit, že zvládnu víc než dosud," doplnila. Příjemnější adrenalin zažila při premiérovém tandemovém seskoku ze čtyř kilometrů z letadla ve Slovinsku a při freeridu v prašanu v Söldenu. Dokumentární seriál, který z tohoto natáčení vznikne, se bude vysílat na podzim.

V závěru pobytu zvládala Samková aktivity i s bolavým kotníkem, který by neměl být nijak vážně poraněný. V minulé sezoně měla znovu problémy s rameny, jež ji vinou vrozených vad trápí dlouhodobě. Dnes se rozhodne, zda je bude léčit konzervativně, nebo se znovu přistoupí k operaci. Levé rameno měla operované předloni.

Sama by se chirurgickému zákroku raději vyhnula. "Už předtím mi Pavel Kolář říkal, že by to nějak nehrotil. Takže doufám v to. I kdyby jo, tak já jim zas věřím. Samozřejmě by to bylo nepříjemné, ty první dva týdny jsou nemilé, ale je to v rámci mého zaměstnání," řekla snowboardcrossařka, která v sobotu oslaví 25. narozeniny.

Plánuje odjet na dvoutýdenní dovolenou do Spojených států amerických, kde se potká s kamarádkou a chce chodit po horách. Pak by měla zahájit letní přípravu, kterou by si ráda zpestřila měsíčním pobytem na sněhu na Novém Zélandu. Tam se na konci srpna uskuteční juniorské mistrovství světa, kde by Samková mohla svým mladším kolegům pomáhat i jako trenérka.

Vrcholem příští sezony bude mistrovství světa v americkém středisku Solitude. Ze seniorského mistrovství světa zatím Samková medaili nemá.