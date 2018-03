Praha - Natáčení futuristického seriálu Carnival Row s Orlandem Bloomem v hlavní roli detektiva v České republice přineslo domácí ekonomice tržby přes 1,5 miliardy korun. Projekt amerických společností Amazon Studios a Legendary Television o detektivovi podezřelém z vražd byl jednou z nejnákladnějších produkcí realizovaných v tuzemsku od zavedení filmových pobídek. Točit se začal loni v říjnu, poslední klapka padla dnes, oznámila ČTK Ludmila Claussová z České filmové komise.

"Ve dvou hlavních štábech pracovalo kolem 900 lidí, z nichž bylo jen šedesát ze zahraničí. Předpokládaná útrata na našem území je přes 1,5 miliardy a alokovaná pobídka přesahuje 261 milionů korun. To je skvělá bilance filmových pobídek na příkladu jednoho projektu," komentovala to ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková. Nejdůležitější podle ní je, že jde o finance ze zahraničí, za které byly nakoupeny české služby a materiál, odváděny daně. Dlouhodobý projekt dal práci několika stovkám lidí po dobu téměř jednoho roku.

"Seriál se točil kompletně v České republice, měli jsme tu celkem 108 natáčecích dnů a přípravy zabraly dalších pět měsíců. Začaly už v květnu 2017. Ze 60 procent se pracovalo v ateliérech, na pozemku barrandovských studií vyrostly kulisy fiktivního viktoriánského města a v ateliérech řada dekorací. Na jejich stavbě jsme zaměstnali kolem čtyř stovek řemeslníků. Točili jsme ale třeba i v Prachovských skalách, v Liberci, na zámcích Frýdlant a Krnsko," uvedl producent David Minkowski ze společnosti Stillking Features, která natáčení v ČR zajišťovala.

Děj osmidílného seriálu se odehrává ve fiktivním neo-viktoriánském městě, kde po boku lidí žijí mýtické bytosti donucené uprchnout ze své válkou zmítané země. V hlavní roli detektiva uvidí diváci Orlanda Blooma (Piráti z Karibiku, Pán prstenů, Troja, Království nebeské). Cara Delevingneová (Anna Karenina, Sebevražedný oddíl, Valerian a město tisíce planet) představovala vílu, která se potýká s lidskými předsudky vůči svému vlastnímu druhu.

Režie se jako obvykle u seriálů ujalo více osobností. V tomto případě Paul McGuigan, Jon Amiel, Andy Goddard a Anna Foersterová, která u nás v roce 2015 režírovala celovečerní film Underworld: Krvavé války.

Nejnovější seriál společnosti Amazon Studios je podle producentů dokladem trendu o nákladných a filmově pojatých "televizních" seriálech a filmech, které dnes netočí jen klasické televizní stanice, ale ve stále větší míře i společnosti zaměřující se na online vysílání. V roce 2017 se pro Amazon u nás točila také jedna epizoda seriálu The Romanoffs, o rok dříve scény pro seriál Patriot.

"Práce na seriálech je produkčně náročná. Natáčení trvá několik měsíců a je komplikovanější než u filmů. Zatímco točíte scény do jedné epizody, píší se nové scénáře a vy připravujete natáčení dalších dílů. Je to vlastně jako točit dva a více filmů naráz," vysvětlil Minkowski, který tak loni točil i první řadu seriálu Genius. Jeho hrdinou byl Albert Einstein, úspěšně ho odvysílala stanice National Geographic.

Americký producent Gideon Amir si český štáb nemohl vynachválit. "Česká republika má fantastickou filmařskou základnu. Co se týče uměleckých rukodělných profesí, neexistuje žádné zadání, se kterým by si tu neuměli poradit. Kvalitu profesí ve štábu je potřeba hýčkat, stát by měl dbát o vzdělávání talentů," dodal.