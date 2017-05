Praha - Nástupcem Andreje Babiše (ANO) v čele ministerstva financí se má stát současný předseda sněmovního hospodářského výboru a někdejší ředitel české pobočky Microsoftu Ivan Pilný. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dnes oznámil, že s třetím kandidátem hnutí ANO na funkci ministra financí souhlasí. Očekává, že prezident Miloš Zeman po návratu z Číny Babiše odvolá a na jeho místo jmenuje Pilného. Babiš podle svých slov prezidenta požádá, aby návrhy na odvolání i jmenování přijal.

Nový ministr bude muset do říjnových voleb připravit návrh státního rozpočtu na příští rok. Pilný sám řekl, že bude považovat za svůj úkol držet státní rozpočet a jeho deficit "na uzdě". Podnikatelé i analytici většinou hodnotí budoucího šéfa státní pokladny jako zkušeného manažera, který zná současná ekonomická témata.

Záznam videopřenosu z vyjádření Sobotky po schůzce s Pilným:

Sobotka se počátkem května rozhodl odvolat z vlády Babiše kvůli tomu, že se podle něj vyhýbal placení daní a ovlivňoval média, která tehdy vlastnil. Situaci chtěl nejdříve řešit demisí celé vlády, po sporu s prezidentem ale demisi nepodal a navrhl vyměnit jen Babiše. Vznikla kvůli tomu koaliční krize a výrazně se zhoršily už tak chladné vztahy premiéra a prezidenta. Odstupující ministr financí dnes řekl, že premiér o něm opakovaně šíří lži a v případě, že s tím nepřestane, chce se bránit soudní cestou. Zdůraznil ale, že vládní krize je zažehnána, a to zásluhou ANO. Babiš očekává, že z ministerstva odejde do konce měsíce. Nepředpokládá, že by poté nějakým způsobem měl vliv na ministerstvo, ani jako poradce.

Zeman dal najevo, že se návrhem na Babišovo odvolání začne zabývat až poté, co dnes v noci přiletí z Číny. Hrad avizoval, že další kroky oznámí až příští týden. Pilný se podle Sobotky může vedení resortu ujmout okamžitě.

Hnutí ANO navrhlo na ministerskou funkci nejprve Babišovu náměstkyni Alenu Schillerovou a poté ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), Sobotka ale oba nominované odmítl kvůli jejich vazbám na Babiše a na jeho dřívější firmu Agrofert. Pilný před dnešní schůzkou se Sobotkou vyloučil, že by byl závislý na Babišovi a také že nemá nic společného s Agrofertem.

"Já myslím, že to je dobrý kandidát, je to zkušený člověk, řídil velké firmy, je zkušený v byznysu. V ekonomice se vyzná a dobře vystupuje na veřejnosti," vysvětlil Babiš, proč navrhl Pilného.

Záznam videopřenosu z vyjádření Babiše po schůzce se Sobotkou:

Třetí vládní strana - KDU-ČSL - nominaci Pilného respektuje a věří, že zvládne přípravu rozpočtu. Poslance ODS Jana Skopečka výběr Pilného překvapil, nepovažuje ho za experta na finance. Nového člena kabinetu nicméně označil za slušného člověka. TOP 09 soudí, že každý ministr financí, kterého navrhne hnutí ANO, bude na ministerstvu zastupovat zájmy Babiše a společnosti Agrofert. Předseda KSČM Vojtěch Filip je zvědavý, jak se Pilný s ministerstvem sžije, je to podle něj jiná činnost než řízení firmy nebo hospodářského výboru Sněmovny.

Zástupci podnikatelů i analytici hodnotí Pilného jako zkušeného manažera, který je jako předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny seznámen se současnými ekonomickými tématy. Jeho hlavní pracovní náplní bude příprava rozpočtu, kde by se podle nich měl snažit snížit deficit. "Pilný je zkušený manažer, má potřebný nadhled a zdravé ekonomické uvažování. Z pohledu znalosti prostředí, zákonů a procesů celého resortu by byla nejvhodnějším kandidátem Alena Schillerová. Pilný je ale lepší volba, než kdyby to dělal premiér nebo někdo, kdo nemá s hospodářskou politikou nic společného," řekl ČTK prezident Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček. "Pana Pilného známe. Je pozitivní, že jako předseda hospodářského výboru Sněmovny zná aktuální ekonomická témata a nemusí se s nimi seznamovat," doplnil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Dvaasedmdesátiletý Pilný zakládal českou pobočku softwarové společnosti Microsoft, v letech 1992 až 1998 ji řídil. Poté působil ve vedení řady firem. Od roku 2013 je poslancem za ANO a do letošních sněmovních voleb jde jako lídr krajské kandidátky hnutí na Vysočině.

Pilný Sobotkovi řekl, že pokud jde o rozpočet bude lakomý ministr

Předseda hospodářského výboru Sněmovny Ivan Pilný (ANO) bude v pozici ministra financí považovat za svůj úkol držet státní rozpočet a jeho deficit na uzdě. Krátce potom, co premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) oznámil, že souhlasí s jeho nominací, novinářům řekl, že rozpočet hájil jako generální ředitel Microsoftu pro Českou republiku i proti zakladateli společnosti Billu Gatesovi. Premiérovi řekl, že v otázce rozpočtu bude lakomý. Zda a kdy do funkce nastoupí, bude záviset na rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana. Ten zatím nepřijal návrh na demisi ministra a vicepremiéra Andreje Babiše (ANO).

Se Sobotkou dnes Pilný hovořil zhruba tři čtvrtě hodiny. "Probrali jsme asi deset bodů, které jsou nyní velmi aktuální, to je třeba rozpuštění rezervy státního rozpočtu. Pak takové ty hroby, které nám v tomhle okamžiku hrozí," uvedl. S premiérem mluvil také o systémových krocích, které je ještě do konce volebního období možné přijmout a které je možné připravit pro příští vládu. "V legislativě už toho moc nestihneme," konstatoval.

O státním rozpočtu dnes konkrétně Pilný s předsedou vlády nehovořil. "Já jsem panu předsedovi řekl, že jsem velmi lakomý. A ono toho není moc rozebírat, takže já už jsem hájil rozpočty proti Billu Gatesovi nebo Stevenu Ballmerovi, a to byla teda zatracená fuška," uvedl. K rozpouštění rezervy státního rozpočtu uvedl, že požadavky ji určitě převyšují. "Je třeba v nich najít priority," uvedl. Dodal, že rozdíl vidí v jednorázových výdajích, například na památník v Letech u Písku, a výdajích, které zavazují rozpočet na další léta. "Tady je třeba postupovat velmi opatrně," poznamenal.

Na ministry, kteří budou během léta jednat o nárocích svých kapitol pro příští rok, je Pilný připraven. "Je to přirozený proces, ti lidé budou žádat peníze, které nejsou, a mým úkolem bude určitě držet státní rozpočet i ten deficit na uzdě a případně ho nějakým způsobem vylepšit," konstatoval. Podotkl, že nebude jediný, kdo o prioritách bude rozhodovat, a že při tvorbě rozpočtu je třeba myslet i na ekonomiku a dávat jí stimuly pro fungování.

Pilný hájil ve Sněmovně zavedení elektronické evidence tržeb. Změnu zákona nechce navrhovat. "Je tam celá řada věcí, které je třeba upravit, ten zákon nelze otevřít...ale je třeba se s tím nějak vypořádat, protože situace je chaotická," řekl.

Nabídku dostal Pilný v úterý a na rozmyšlenou měl několik hodin. "Převážil smysl pro odpovědnost, já takové osobní ambice nemám, ale na druhou stranu je třeba tu krizi ukončit a pokusit se využít zbytku volebního období k nějaké pozitivní práci, možné to je," uvedl. Je podle něj důležité, aby vládní koalice dokončila mandát v řádném termínu.

Po oznámení souhlasu premiéra zopakoval, že se necítí být závislý na svém stranickém šéfovi. "Konzultace s panem ministrem bývalým určitě budou, ale neznamená to, že budu přistupovat na jeho názory nebo se nějakým směrem jím nechám ovlivňovat. Je to celkem přirozený proces předávání funkce," uvedl nicméně. Babiš se podle něj nestane například jeho poradcem, v první fázi přebírání úřadu ale předpokládá spolupráci.