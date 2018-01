Praha - Souboj druhých Vítkovic se suverénně vedoucí Plzní okoření rozjezd hokejové extraligy do nového kalendářního roku. Ve středečním kompletním 36. kole je kromě jiného na programu i v pořadí třetí repríza posledního finále mezi mistrovským Brnem a Libercem.

I když Vítkovice před Silvestrem přišly o šňůru devíti výher, kterou vyrovnaly klubový rekord, z extraligových mužstev jsou týmem s jednoznačně nejlepší aktuální formou. Zápas s Plzní by měl být ozdobou kola.

"Plzeň je lídr, výborně hrající, silně ofenzivní, ale i výborný v defenzivě. Aktuálně je to největší ligový favorit. Podle toho k zápasu chceme přistoupit," řekl trenér Vítkovic Pavel Trnka. Ostravským se vrací z marodky Tybor i Baranka, mimo hru zůstává už jen Výtisk.

Plzeň vévodí soutěži s náskokem 11 bodů. Na Prezidentský pohár přesto Západočeši nemyslí. Alespoň zatím. "Bylo by krásný ho získat, protože vítězství v základní části je úspěch, ale do konce zbývá ještě 17 kol, je to ještě daleko a na náskok nemůžeme koukat. Jsme rádi, že body přibývají, ale pro nás je teď důležitý hlavně herní projev. A ten nebyl v poslední době ideální. Zůstáváme pokorní a se zadkem u země," řekl ČTK asistent trenéra Ladislav Čihák.

"Vítkovice jsou ve skvělé formě, i naposledy proti Brnu hrály výborně, jen neproměňovaly šance. Nás pak právě Brno v pátek čeká, takže náš tým tyto zápasy určitě dobře prověří. Hlavně ztráta vedení 5:2 v Chomutově nebyla dobrá, ale něco jsme si k tomu řekli, naposledy s Jihlavou jsme obstáli, tak snad to bude takto pokračovat," přál si Čihák.

Kometa se na přelomu roku po sérii nevýrazných výsledků vrátila do herní pohody. Vyhrála třikrát po sobě a v posledních dvou duelech neinkasovala. "Těší mě, že jsme začali hrát zodpovědně. Naše hra se blíží parametrům ze závěru minulé sezony. Potřebujeme jen zvýšit efektivitu. V posledním zápase ve Vítkovicích jsme měli dost šancí, dali jsme ale jen jeden gól. Třeba nám to doma začne padat," řekl na setkání s novináři trenér Komety Libor Zábranský. Na marodce jsou brankář Langhamer, útočník Vincour a nejistý je start obránce Barinky.

Liberec vstoupí do nového roku sérií tří zápasů venku, po Brně se představí v Jihlavě, která má jako jediná horší bilanci v soupeřových arénách, a Plzni. "Nebude to vůbec jednoduché. Musíme zlomit tu smůlu na hřištích soupeřů. Vůbec nevím, proč nám to venku nejde, je to tak už od začátku sezony," uvedl útočník Lukáš Krenželok.

Sparta po třech tříbodových výhrách v závěru roku vyšplhala na sedmou příčku. A polevit nehodlá ani proti Třinci. "V Olomouci se nám podařilo navázat na předchozí dva úspěšné duely a z mužstva cítím nadšení, které tým potřebuje, aby se zápasy překlápěly k vítězství. Nyní nás čeká další těžké utkání proti silnému soupeři, ale naším cílem jsou samozřejmě tři body. K tomu potřebujeme pokračovat v nastavené cestě z posledních utkání," řekl trenér Jaroslav Nedvěd.

Třinec venku v posledních šesti týdnech pokaždé zabodoval a poslední prohru v řádném čase mu připravila 19. listopadu právě Sparta (1:2). Oceláři jedou do Prahy už s Romanem Vlachem, který přišel na měsíční hostování z Olomouce výměnou za Zbyňka Irgla. Mimo sestavu jsou zraněný Petružálek a rekonvalescenti Svačina a Hrňa. "Sparta zase nabírá formu, ale my se chceme porvat o body, protože dva zápasy doma nám teď bodově nevyšly," řekl kouč Václav Varaďa, jehož výběr čeká na tříbodový výsledek na Spartě od dubna 2015.

Chomutov půjde do utkání proti Hradci Králové se sérií tří výher. "Chceme na ty dobré výkony navázat a samozřejmě bychom rádi drželi postavení v desítce. Musíme hlavně zabrat doma. Proti Hradci je třeba hrát trpělivě a disciplinovaně, nepouštět je do přesilovek a eliminovat útočníky, jako jsou Jarda Bednář s Radkem Smoleňákem," nastínil možnou cestu k úspěchu asistent trenéra Jan Šťastný.

Královéhradečtí se v extralize představí poprvé od 22. prosince, kdy doma podlehli Olomouci 2:5. Svátky si zpestřili účastí na Spengler Cupu. "Vloni jsme měli nějaká hluchá místa, ale po Spengler Cupu jsme se zvedli a závěr sezony jsme měli parádní. Nemůžu najít žádné negativum a doufám, že letos to bude podobně úspěšné jako vloni," věřil zkušený útočník Jaroslav Bednář, že účast v Davosu bude pro tým i tentokrát přínosem.

Pardubice se pokusí poprvé v sezoně zdolat Olomouc, s níž Dynamo dvakrát ztratilo prodloužení. "Jde o tým poctivých hráčů, kteří hrají jednoduchý systém a zatím jim to vychází. Možná i proto se k nim občas přiklání i štěstí a vyhrají 1:0. Je před námi klíčový měsíc pro celou sezonu, měli jsme proto i pohovory s hráči. Musíme hrát o každý metr ledu na maximum a tlačit se do brány," nabádal kouč Miloš Holaň.

Hanáci se proti Pardubicím pyšní sérií už pěti výher. Na východ Čech nyní vycestují i s útočníkem Zbyňkem Irglem, jenž přišel výměnou za Romana Vlacha na měsíční hostování z Třince. Hanáky však kosí zranění a nemoci a na marodce jsou Lukáš Galvas, Škůrek, Vyrůbalík, Ondrušek, Káňa a Skladaný, s dvacítkou je na světovém šampionátu Jakub Galvas. "Musíme se s tím popasovat. Ideální to není, ale i v nekompletním složení jsme ukázali, že hrát hokej dovedeme," řekl olomoucký trenér Zdeněk Moták.

Mladá Boleslav ve dvou posledních utkáních nebodovala a dala v nich jediný gól. Středočechům by se proto velmi hodilo pokračovat v trendu této sezony, kdy Zlín porazili v obou dosavadních setkáních 4:1 a 6:1.

Berani se ale po dvou zápasech bez bodového zisku psychicky zvedli po výhře 1:0 v minulém kole v Třinci. "Zlepšili jsme defenzivu, což dokladuje jen jeden inkasovaný gól ve dvou zápasech. Velký podíl na výsledku má i brankář Kašík. Výhra nás zdravě nakopla. Věřím, že v Boleslavi odvedeme podobně bojovný výkon. Potřebujeme v boji o střed tabulky bodovat," uvedl trenér Zlína Robert Svoboda, který bude mít k dispozici kompletní sestavu i s uzdravenými obráncem Ferencem a útočníkem Bukartsem.

Jihlava šest zápasů po sobě prohrála a získala v této sérii pouze dva body. Na tříbodové vítězství už čeká nováček extraligy osm zápasů a Dukla na chvostu tabulky ztrácí na předposlední Litvínov už devět bodů. Právě Verva nyní na Vysočinu zavítá.

"Z proher se snažíme otřepat. Potřebujeme už vyhrát, aby naše ztráta na soupeře před námi nenarůstala. Pokud chceme uspět, musíme se vyvarovat hrubých chyb," řekl trenér Jihlavy Petr Vlk.

Statistické údaje před středečním 36. kolem extraligy: -------- HC Dynamo Pardubice (11.) - HC Olomouc (6.). Začátek zápasu: 17:20 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2 v prodl., 2:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Petr Sýkora 28 zápasů/22 bodů (11 branek + 11 asistencí) - Jan Knotek 34/21 (11+10). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl průměr 2,71 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,41 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,25, 92,48 a dvakrát udržel čisté konto, Martin Růžička 4,97 a 83,78 - Branislav Konrád 2,34, 90,76 a sedmkrát udržel čisté konto, Martin Falter 2,20 a 88,00. Zajímavosti: - Dynamo dvakrát za sebou nebodovalo a prohrálo čtyři z posledních šesti zápasů, v kterých získalo jen šest bodů. - Hanáci po pěti výhrách za sebou v sobotu podlehli doma Spartě 2:5. Venku vyhráli třikrát za sebou a ztratili jen dva body. - Olomouc vyhrála ve vzájemných duelech pětkrát za sebou a ztratila za tu dobu jen tři body. - Olomoucký útočník Jan Káňa oslaví ve čtvrtek 26. narozeniny. - Olomoucký forvard může sehrát 400. zápas v extralize. BK Mladá Boleslav (12.) - Aukro Berani Zlín (8.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:1, 6:1. Nejproduktivnější hráči: Jakub Orsava 35/23 (15+8) - Roberts Bukarts 32/29 (13+16). Statistiky brankářů: Brandon Maxwell 2,40, 91,90 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,41 a 91,98 - Libor Kašík 2,38, 92,51 a dvakrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 5,05 a 86,44. Zajímavosti: - Mladá Boleslav čeká sedm zápasů na plný bodový zisk. Naposledy na něj dosáhla 3. prosince doma proti Chomutovu (5:0). Od té doby vyhrála dvakrát v nastavení, jednou prohrála po nájezdech a čtyřikrát vyšla naprázdno. - Zlín po dvou duelech bez bodů zvítězil v sobotu v Třinci (1:0) a vyhrál třetí z posledních pěti zápasů. - Mladá Boleslav bodovala ve vzájemných zápasech jedenáctkrát za sebou - sedmkrát naplno a čtyřikrát prohrála v nastavení. HC Dukla Jihlava (14.) - HC Verva Litvínov (13.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:1, 0:3. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Čachotský 34/19 (6+13) - Viktor Hübl 28/23 (7+16). Statistiky brankářů: Lars Volden 2,53, 90,65 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Škarek 2,60 a 90,02, Karel Vejmelka 2,09, 92,40 a dvakrát udržel čisté konto - Michael Petrásek 2,40, 92,00 a čtyřikrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 3,56, 88,99 a jednou udržel čisté konto, Jakub Soukup 6,92 a 80,65. Zajímavosti: - Dukla prohrála šestkrát za sebou a získala při této sérii jen dva body - Litvínov venku třikrát za sebou naplno bodoval - vyhrál na Spartě (6:3), ve Zlíně (4:2) a v Mladé Boleslavi (2:0). - Litvínovský obránce Lukáš Doudera oslaví ve středu 20. narozeniny. Piráti Chomutov (9.) - Mountfield Hradec Králové (3.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 2:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Michal Vondrka 35/30 (15+15) - Rudolf Červený 32/28 (16+12). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš 2,60 a 89,79, Dominik Pavlát 9,23 a 77,78 - Patrik Rybár 1,51, 93,60 a šestkrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 1,80 a 94,44. Zajímavosti: - Piráti vyhráli třikrát za sebou a celkově pětkrát z posledních šesti zápasů, v kterých získali 12 bodů. - Hradec Králové hrál v extralize naposledy 22. prosince, kdy podlehl doma Olomouci 2:5. Pak se představil na Spenglerově poháru v Davosu, kde došel do semifinále. - Mountfield vyšel při prohře s Olomoucí naprázdno poprvé po sedmi zápasech, v který si připsal pět vítězství. HC Vítkovice Ridera (2.) - HC Škoda Plzeň (1.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:2, 3:4 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Ondřej Roman 35/26 (9+17) - Milan Gulaš 34/42 (18+24). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák 2,03, 93,28 procenta a třikrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,11 a 92,08 - Miroslav Svoboda 1,92, 93,12 a pětkrát udržel čisté konto, Alexandr Hylák 2,96, 89,39 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 7,32 a 80,00. Zajímavosti: - Vítkovice po sérii devíti výher, kterou vyrovnaly klubový rekord z mistrovské sezony 1980/81, prohrály v sobotu doma s Kometou Brno 0:1. - Škoda vyhrála jen dva z posledních šesti zápasů, ale naprázdno v nich vyšla jen jednou. - Plzeň vyhrála ve vzájemných zápasech pětkrát za sebou. Sérii začala obratem loni v březnu v předkole play off, v němž otočila stav z 0:2 na 3:2 na zápasy. - Vítkovický útočník David Květoň ve středu oslaví 30. narozeniny. - Vítkovický forvard Jakub Lev může sehrát 400. zápas v extralize. HC Kometa Brno (5.) - Bílí Tygři Liberec (10.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 7:2, 3:4. Nejproduktivnější hráči: Martin Erat 34/32 (7+25) - Martin Bakoš 34/26 (8+18). Statistiky brankářů: Marek Čiliak 2,19, 91,86 a čtyřikrát udržel čisté konto, Marek Langhamer 1,63, 92,86 a jednou udržel čisté konto - Roman Will 2,81, 89,67 a jednou udržel čisté konto, Jaroslav Janus 3,08, 88,44 a jednou udržel čisté konto, Aleš Stezka 4,20 a 86,79. Zajímavosti: - Kometa vyhrála třikrát za sebou a ztratila jediný bod. V posledních dvou zápasech neinkasovala. - Bílí Tygři v sobotu zdolali Pardubice 4:3 a dočkali se po deseti zápasech plného bodového zisku. Předtím se z něj naposledy radovali 21. listopadu v Jihlavě (2:0). Mezitím dosáhli na čtyři výhry v nastavení, jednou prohráli po samostatných nájezdech a pětkrát nebodovali. - Liberec po sedmi porážkách za sebou ve vzájemných zápasech vyhrál naposledy nad Kometou v druhé polovině listopadu 4:3. HC Sparta Praha (7.) - HC Oceláři Třinec (4.). Začátek zápasu: 18:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:4, 2:1. Nejproduktivnější hráči: Richard Jarůšek 33/23 (15+8) - Martin Růžička 32/37 (20+17). Statistiky brankářů: Sami Aittokallio 2,51, 91,57 a jednou udržel čisté konto, David Honzík 2,82 a 89,94, Ján Laco 2,89 a 88,80, Petr Kváča 5,40 a 83,33 - Šimon Hrubec 2,14, 91,80 a dvakrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 2,58 a 90,97, Jan Strmeň 2,49 a 90,82. Zajímavosti: - Sparta po čtyřech porážkách za sebou třikrát v řadě naplno bodovala. - Oceláři prohráli tři z posledních čtyř zápasů a získali v nich pět bodů. - Třinecký brankář Peter Hamerlík dnes slaví 36. narozeniny.