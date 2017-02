Brusel/Řím - Nastal čas uzavřít migrační cestu z Libye do Itálie, řekl po dnešním jednání s libyjským premiérem Fáizem Sarrádžem předseda vrcholných schůzek zemí EU Donald Tusk. Konkrétními návrhy, jak přesně toho ve spolupráci se Sarrádžovou mezinárodně uznávanou vládou dosáhnout, budou premiéři a prezidenti zemí Evropské unie probírat v pátek na summitu v maltské La Vallettě. Podle agentury Reuters Sarrádž nicméně upozornil, že Libye bude potřebovat od EU více peněz a logistické pomoci, aby africká země byla s to účinně pomáhat s blokováním přílivu uprchlíků a migrantů do Evropy.

Evropa už podle Tuska ve východním Středomoří ukázala, že ve spolupráci s partnery dokáže migrační trasy uzavřít. Šéf Evropské rady přitom připomněl dohodu unie s Tureckem, která omezila příchody migrantů do Řecka přes turecké území.

Po tomto kroku se hlavním koridorem migrace do Evropy, především z afrických států, opět stalo centrální Středomoří. Loni do EU, tedy prakticky do Itálie, dorazilo tímto způsobem okolo 181.000 lidí, tisíce při pokusu překonat moře zemřely.

Schůzka na Maltě oznámí vyšší podporu a pomoc libyjské pobřežní stráži, spolupráci při ochraně jižní hranice země, ale i snahu zlepšit způsoby zachytávání migrantů v Libyi a zajistit jejich návrat zpět do zemí původu, či podporu komunit na pobřeží tak, aby měly alternativu ke spolupráci s pašeráckými a převaděčskými gangy.

Tusk o věci ve středu podle svých slov "dlouze hovořil" s italským premiérem Paolem Gentilonim a nyní novináře ujistil, že uzavření trasy je v evropských a libyjských možnostech. "Potřebujeme jen plnou rozhodnost to udělat. Dlužíme to těm, kdo riskují své životy, ale také Italům a všem Evropanům," dodal Tusk.

Sarrádž před novináři migraci označil spolu s terorismem za dva hlavní okruhy společného zájmu jeho vlády a Evropské unie. "Migrační problematika je dramatická a má mnoho rovin - bezpečnostní, sociální, ekonomickou a politickou. Musíme najít cestu, jak vyřešit všechny tyto prvky," řekl Libyjec. Společně je podle něj třeba cestu uzavřít a vracet migranty do zemí původu, kde ovšem budou moci najít práci a nebudou nuceni riskovat životy při dalším pokusu odejít jinam.

V rozvrácené Libyi samotné, kde EU podporuje mezinárodně uznanou vládu, je podle Tuska nyní potřeba začít jednat s těmi, kdo zatím nové instituce nepodporují. "Libyjci prokázali rozhodnost v boji s terorismem, nicméně hrozba v Libyi a okolních zemích trvá a je tak třeba v úsilí vytrvat, aby byl terorismus vymýcen a nevrátil se."

Sarrádž ujistil, že v boji s terorismem jeho země svou roli plní a hodlá v tom pokračovat i přes vysoké náklady, včetně úmrtí a zranění, které to přináší. "Doufáme, že mechanismy evropské pomoci Libyi budou praktičtější," řekl libyjský premiér. Zároveň si postěžoval, že dosavadní finanční pomoc ze strany EU byla příliš malá. Brusel nevydal oficiální údaje, ale podle činitelů citovaných agenturou Reuters se unijní lídři zavážou přispět 200 miliony eur (5,4 miliardy Kč), což je zlomek oproti šesti miliardám eur slíbených za stejným účelem Turecku. Unie ale tvrdí, že severní Afrika dostává ještě desítky miliard eur v romci rozvojové pomoci, která by měla být s to pokrýt náklady na boj s migrací.

Sarrádž se dnes přesunul do Říma, kde s italskou hlavou státu Gentilonim podepsal memorandum o porozumění o spolupráci v boji proti nezákonné migraci, obchodování s lidmi a pašeráctví. Pomáhat si mají obě země také v kontrole společných mořských hranic.