Londýn/Edinburgh - Náskok britské Konzervativní strany premiérky Theresy Mayové před opoziční Labouristickou stranou se podle nejnovějších průzkumů veřejného mínění výrazně snížil. Informovala o tom agentura Reuters.

Podle průzkumu společnosti YouGov pro list Sunday Times by nyní Konzervativní stranu volilo 44 procent respondentů, zatímco pro labouristy by hlasovalo 35 procent. Před týdnem přitom průzkum ukazoval 49 procent pro konzervativce a 31 procent pro labouristy. Náskok konzervativců se tak snížil o polovinu na devět procentních bodů.

Pokles náskoku konzervativců ukázal rovněž nový průzkum společnosti Survation pro nedělník Mail on Sunday. Podle tohoto průzkumu by konzervativce volilo 46 procent respondentů, zatímco pro labouristy by hlasovalo 34 procent. Dřívější průzkum Survation přisuzoval konzervativcům 48 procent a labouristům 30 procent. Náskok konzervativců se snížil poté, co obě strany představily své vládní programy, upozorňuje agentura Reuters.

Premiérka Mayová minulý měsíc oznámila, že navrhne uspořádat na 8. června předčasné volby. Parlament její návrh následně schválil. Předsedkyně vlády nutnost hlasování o novém složení parlamentu zdůvodnila nejednotou ohledně takzvaného brexitu v zákonodárném sboru.

Odchod z EU Británie oficiálně zahájila 29. března, kdy Mayová záměr dopisem oznámila předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi. V loňském referendu se pro brexit vyslovilo 52 procent hlasujících.