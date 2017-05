Anaheim - Hokejisté Nashvillu zvítězili v úvodním utkání finále Západní konference play off NHL na ledě Anaheimu 3:2 v prodloužení. Rozhodující gól vstřelil v 70. minutě útočník James Neal.

Predators i potřetí uspěli v zahajovacím zápase série na hřišti soupeře. "To ukazuje, jaký má naše mužstvo charakter," prohlásil brankář Pekka Rinne, který k výhře pomohl 27 zákroky. "Vytvořili jsme si spoustu šancí a za celý zápas jsme toho soupeři moc nedovolili. Jejich gólman je držel, ale kluci se s tím dokázali vypořádat a to je dobrý signál," pochválil Rinne svůj protějšek Johna Gibsona, jenž čelil 46 střelám.

Hosté vstoupili do premiérového konferenčního finále v historii klubu velmi aktivně a během úvodních třinácti minut přestříleli domácí v poměru 13:1. Jenže jediná střela Kačerů našla cíl a domácí od 6. minuty po trefě Jakoba Silfverberga vedli 1:0.

Za Nashville vyrovnal povedenou tečí Fillip Forsberg a pokračující střeleckou převahu přetavil v úvodu druhé třetiny v druhý gól svou premiérovou brankou ve vyřazovacích bojích Austin Watson. Jeho dělovka od levého mantinelu sice mířila vedle, puk se ale odrazil do branky od obránce Samiho Vatanena.

V dresu Anaheimu strávil na ledě jedenáct a půl minuty poslední český zástupce v bojích o Stanley Cup útočník Ondřej Kaše. A ve 48. minutě byl jedním z clonících hráčů, kvůli nimž Rinne neviděl střelu obránce Hampuse Lindholma, který vyrovnal na 2:2.

V nastaveném čase byli znovu aktivnější hokejisté Nashvillu (7:2 na střely) a dočkali se zasloužené odměny. V polovině prodloužení si vytvořili tlak v útočném pásmu, který korunoval Neal, jehož tvrdou střelu z pravého kruhu pro vhazování sice zblokoval rukavicí nebo helmou domácí útočník Corey Perry, puk přesto proskotačil až za záda brankáře Gibsona.

"Ani nevím, koho to přesně trefilo a kam, jestli brankáře, nebo hráče před ním. Ale byl to zatraceně dobrý pocit, když jsem viděl, že to skončilo v bráně," radoval se Neal, který skóroval počtvrté v letošním play off.

Domácí hráči si po zápase nestěžovali na to, že do série vstoupili jen dva dny po sedmém utkání předchozího kola s Edmontonem, zatímco soupeř měl po triumfu nad St. Louis téměř týdenní odpočinek. "Na to se v žádném případě nebudeme vymlouvat. Oni na nás vlítli a byli prostě lepší. My musíme od příště zase začít hrát naši hru," řekl útočník Nate Thompson.

"Na rozdíl od nás to byl pro soupeře zápas po delší době a podle očekávání na nás vletěli. Hlavně na začátku si dokázali vytvořit velký tlak," uznal brankář Anaheimu Gibson. "Ale postupem času jsme se zlepšovali. Nepodali jsme nejlepší výkon, přesto jsme prohráli až v prodloužení. Příště určitě budeme hrát lépe."

Druhý zápas je na programu v neděli znovu v Anaheimu.

Finále Západní konference - 1. zápas: ------- Anaheim - Nashville 2:3 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 0:1) Branky: 6. Silfverberg, 48. Lindholm - 13. Forsberg, 23. Watson, 70. Neal. Střely na branku: 29:46. Diváci: 17.174. Hvězdy zápasu: 1. Neal (Nashville), 2. Gibson (Anaheim), 3. Rinne (Nashville). Stav série: 0:1.