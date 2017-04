Brankář hokejistů Nashvillu Pekka Rinne vyráží střelu Artema Anisimova z Chicaga v úvodním utkání 1. kola play off NHL.

Brankář hokejistů Nashvillu Pekka Rinne vyráží střelu Artema Anisimova z Chicaga v úvodním utkání 1. kola play off NHL. ČTK/AP/David Banks

New York - Hokejisté Nashvillu zvítězili v úvodním utkání 1. kola play off NHL na ledě nejlepšího týmu Západní konference Chicaga 1:0 a ujali se vedení v sérii. Namále měl i vítěz základní části Washington, který prohrával s Torontem 0:2, nakonec ale vyhrál 3:2 v prodloužení.

Hlavním strůjcem úspěchu Predators byl brankář Pekka Rinne, který zlikvidoval všech 29 střel a vychytal své druhé čisté konto v bojích o Stanley Cup. Jediný gól zápasu vstřelil v 8. minutě Viktor Arvidsson, který nádherně usměrnil do branky střílenou přihrávku Filipa Forsberga.

Blackhawks, v jejichž sestavě chyběli zraněný Michal Rozsíval i Michal Kempný, přestříleli soupeře v poměru 29:20, z toho 23:9 ve druhé a třetí třetině. Na Rinneho ale ani jednou nevyzráli. "Odvedli jsme v obraně velmi dobrou práci, dokázali jsme narušit jejich systém, který je založen na rychlosti a kontrole puku. Moc jsme jim toho nedovolili," pochvaloval si finský gólman.

Rinne ani Nashville přitom nemají na Chicago z play off dobré vzpomínky, v letech 2010 a 2015 je Blackhawks vyřadili. "Očekávám, že to bude dlouhá a těžká série. Musíme dál šlapat na plyn, udělali jsme si dobrou výchozí pozici a v sobotu to bude další velký zápas," doplnil Rinne.

Maple Leafs vedli ve Washingtonu 2:0 už po necelých deseti minutách první třetiny. Jenže ještě do úvodní přestávky snížil těsně po vypršení dvojnásobné přesilovky Justin Williams, stejný hráč v závěru druhé třetiny vyrovnal a o triumfu Capitals rozhodl v 6. minutě nastaveného času svým premiérovým gólem v play off Tom Wilson.

Třiadvacetiletý kanadský útočník je rodákem z Toronta, vyrostl zde i hokejově, ale do NHL ho před pěti lety draftoval Washington. "Je ve mně spousta emocí. Celé to bylo bláznivé. Když puk skončil v síti, jako by se strhla vichřice," popsal své nadšení Wilson, který překonal brankáře Frederika Andersena prudkou ranou od pravého mantinelu.

"Je těžké říct, proč jsme měli tak špatný vstup do utkání. Možná jsme byli trochu nervózní nebo jsme podlehli tlaku," přemítal lídr Capitals Alexandr Ovečkin. "Ale když jsme dostali gól, všichni na střídačce jsme si říkali, že se musíme uklidnit a začít hrát naší hru. Nijak jsme nepanikařili. Je cenné, že jsme nakonec utkání dotáhli do vítězného konce," dodal ruský kanonýr.

"Sice jsme prohráli, ale získali jsme dnes pořádnou porci sebevědomí," prohlásil trenér Toronta Mike Babcock. "Náš výkon se mi líbil. Jenom jsme málo stříleli. Častokrát jsme zbytečně přihrávali místo toho, abychom akci zakončili," litoval Babcock.

Vítězně vstoupil do play off také Anaheim, který porazil Calgary 3:2. Skóre otevřel už po 52 sekundách v brzké přesilovce Ryan Getzlaf, Flames vyrovnali v 9. minutě rovněž v početní převaze, když vyloučení Ondřeje Kašeho potrestal Sean Monahan.

V polovině utkání se hosté dostali do vedení, domácí ale ještě do konce druhé třetiny skóre otočili a ve třetím dějství těsný náskok uhájili. Hosté přitom měli v závěru zápasu velkou možnost vyrovnat, jenže nevyužili více než minutovou přesilovku pět na tři. U všech tří inkasovaných gólů byl na ledě v dresu Calgary Michael Frolík.

Statistika zápasů 1. kola play off NHL:

--------

Východní konference - 1. zápas:

Washington - Toronto 3:2 v prodl. (1:2, 1:0, 0:0 - 1:0)

Branky: 13. a 37. Justin Williams, 66. Wilson - 2. Marner, 10. Gardiner. Střely na branku: 44:37. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Wilson, 2. Justin Williams, 3. Holtby (všichni Washington).

Západní konference - 1. zápasy:

Chicago - Nashville 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branka: 8. Arvidsson. Střely na branku: 29:20. Diváci: 22.075. Hvězdy zápasu: 1. Rinne, 2. Arvidsson (oba Nashville), 3. Crawford (Chicago).

Anaheim - Calgary 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Branky: 1. Getzlaf, 34. Rakell, 38. Silfverberg - 9. Monahan, 30. Bennett. Střely na branku: 41:32. Diváci: 17.174. Hvězdy zápasu: 1. Getzlaf, 2. Silfverberg, 3. Vatanen (všichni Anaheim).