Anaheim (USA) - Hokejisté Nashvillu se přiblížili premiérové účasti ve finále NHL, když se po výhře 3:1 v Anaheimu ujali v sérii vedení 3:2 na zápasy. Hlavními hrdiny Predators se stali brankář Pekka Rinne, který zlikvidoval 32 střel, a nečekaně i Pontus Aberg, který svou první trefou v play off vstřelil v čase 51:01 vítězný gól.

Bezbrankový stav trval až do 33. minuty, v níž Chris Wagner doklepl do prázdné branky střelu Brandona Montoura. Ale 41 sekund před druhou přestávkou hosté v přesilové hře vyrovnali. V předbrankovém prostoru se nejlépe zorientoval Colin Wilson a bekhendem dopravil puk i s pomocí tyčky za záda Jonathana Berniera, který od prostřední části nahradil zraněného Johna Gibsona.

Vyrovnaný duel překlopil na stranu Nashvillu z dorážky Aberg. Švédskému útočníkovi nezabránil ve skórování ani zdravotní handicap, ke kterému přišel ve skrumáži krátce před vstřelením životního gólu. Poté se ho ujal lékař. "Ztratil jsem zuby, ale hlavu mám v pořádku. A jsem šťastný," řekl Aberg, který většinu sezony hrál na farmě a v základní části NHL dal jen jeden gól.

Aberg využil své šance, protože do zápasu nastoupil v elitní formaci. Do ní ho posunul trenér Peter Laviolette, neboť v předchozím utkání utrpěli zranění centři Mike Fisher i Ryan Johansen, který podstoupil operaci a do play off už nezasáhne. Johansen byl se 13 body (3+10) nejproduktivnějším hráčem týmu ve vyřazovací části.

"Věděli jsme, že jsme bez nich v těžké situaci a že nás čeká těžký soupeř. Ale kluci je skvěle zastoupili a na ledě nechali vše," konstatoval kouč Predators. "Bylo nám jasné, že musíme hrát týmově, velmi dobře v obraně a dřít. A splnili jsme to do puntíku, ukázali jsme vnitřní sílu týmu. První kola play off byla pro nás vcelku hladká jízda, věci šly naším směrem. Teď se musíme vypořádat s nepříjemnými situacemi, což potká každý tým, a cítím, že jsme se s tím poprali slušně," doplnil Rinne.

Vítězství zpečetil v poslední minutě při power play Anaheimu Austin Watson. Nashville opět potvrdil, že má v sérii navrch v posledních třetinách, ve kterých soupeře přehrál se skóre 6:0. "Nešly nám nohy a nebojovali jsme, jak umíme. V tom se musíme zlepšit," uvedl kapitán kalifornského klubu Ryan Getzlaf.

Také Ducks trápí zranění. V pátém duelu postrádali Rickarda Rakella a Patricka Eavese, kteří v základní části nastříleli dohromady 65 branek. K nim se přidal i gólman Gibson, který ale po zápase prohlásil, že chce v pondělním utkání chytat. "Možná z něho mluvil adrenalin. Podstoupí prohlídku a uvidíme," uvedl trenér Anaheimu Randy Carlyle. "Dnešní zápas jsme už hodili za hlavu, připravíme se na další. Nabijeme se energií a těšíme se, že předvedeme lepší výkon," dodal.

Finále Západní konference - 5. zápas:

Anaheim - Nashville 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky: 33. Wagner - 40. Wilson, 52. Aberg, 60. Watson. Střely na branku: 33:29. Diváci: 17.307. Hvězdy zápasu: 1. Rinne, 2. Aberg (oba Nashville), 3. Wagner (Anaheim). Stav série: 2:3.

Kanadské bodování play off NHL:

1. Malkin (Pittsburgh) 16 20 (6+14) 2. Getzlaf (Anaheim) 16 18 (8+10) 3. Crosby (Pittsburgh) 15 17 (6+11) 4. Guentzel (Pittsburgh) 16 16 (9+7) 5. Draisaitl (Edmonton) 13 16 (6+10) 6. Kessel (Pittsburgh) 16 16 (6+10) 7. E. Karlsson (Ottawa) 16 15 (2+13) 8. Silfverberg (Anaheim) 16 14 (9+5) 9. Ryan (Ottawa) 16 14 (5+9) 10. F. Forsberg (Nashville) 15 13 (7+6) Rakell (Anaheim) 15 13 (7+6) 53. Sobotka (St. Louis) 11 6 (2+4) 80. Pastrňák (Boston) 6 4 (2+2)