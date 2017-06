Nashville - Hokejisté Nashvillu dokázali vyhrát ve finále play off zámořské NHL i druhý domácí zápas. Predators porazili Pittsburgh 4:1 a vyrovnali v sérii o Stanley Cup z nepříznivého stavu 0:2 po úvodních duelech v Pittsburghu na 2:2 na zápasy.

Skóre otevřel Calle Järnkrok, za obhájce titulu ještě odpověděl kapitán Sidney Crosby, ale poté už stříleli góly jen domácí. Vítězný si připsal ve 24. minutě Frédérick Gaudreau, ještě ve druhé části zvýšil Viktor Arvidsson. Jistotu, že se bude hrát ještě jednou v Nashvillu, trefil při power play soupeře Filip Forsberg.

Série se nyní stěhuje do Pittsburghu, kde se v noci ze čtvrtka na pátek od 2:00 SELČ odehraje zápas číslo pět.

Pittsburgh nastoupil s pozměněnými útoky a do sestavy se zařadil forvard Josh Archibald, který nahradil Scotta Wilsona. V opatrném začátku se hrálo bez šancí. Vůbec první střelu na branku vyslal až v šesté minutě hostující Ian Cole. O dvě minuty později po chybné rozehrávce Briana Dumoulina musel krýt Matt Murray ránu Forsberga.

Ve 14. minutě měl dvě možnosti James Neal a v čase 14:51 už se domácí radovali. Nahození Austina Watsona vyrazil Murray před Järnkroka, který doklepl puk do odkryté branky. Kouč Mike Sullivan si ještě vyžádal revizi situace u videa, která ale nedovolený atak Craiga Smithe na Murrayho neprokázala.

Za 66 vteřin ale bylo vyrovnáno. Dumoulin vysunul do úniku Crosbyho, který si vychutnal Pekku Rinneho blafákem do bekhendu. Vrátit vedení Predators mohla spolupráce Pontuse Aberga s Forsbergem, který ale místo střely ještě přihrál.

Pittsburgh měl skvělý nástup do druhé části, v níž ještě dohrával přesilovku z konce úvodního dějství, ale Jevgenij Malkin a Jake Guentzel v šancích minuli. Ve 23. minutě měl velkou možnost nejlepší střelec play off Guentzel, radost mu sebral skvěle chytající Rinne. Ten vzápětí zlikvidoval i sólo Chrise Kunitze. "Snažil jsem se mířit mezi betony, ale trefil jsem jeho nohu. Kdybych dal gól, byl to jiný zápas," prohlásil Guentzel.

Na druhé straně po objetí branky zasouval puk Gaudreau a zprvu se zdálo, že i Murray zazářil úžasným zákrokem, jenže video ukázalo, že se tak stalo pozdě, neboť zasáhl až poté, co kotouč přešel brankovou čáru. "Tak nějak jsem viděl, že kotouč přešel čáru. A když jsem se vrátil na střídačku, někdo tam hlásil, že už byl v brance," podotkl Gaudreau.

Před polovinou základní hrací doby ujel Crosby, ani na dva pokusy nepřekonal Rinneho, v následné skrumáži zakončoval bekhendem do prázdné branky Bryan Rust, puk zastavil Roman Josi a Guentzela při dorážce vychytal díky pohotovému skoku plavmo Rinne.

Ve 34. minutě znovu skórovali domácí Predátoři: Mike Fisher dokázal ve středním pásmu v pádu jednoruč posunout puk na rozjetého Arvidssona a ten propálil Murrayho ranou na lapačku. "Tohle docela zabolelo. Mohli jsme vyrovnat a získat tak navrch pro další vývoj, ale místo toho zaútočili domácí a skórovali," mrzelo Rusta promarnění velké příležitosti.

Abergovi pak překazil obrovskou šanci Malkin, vniveč přišel i závěrečný nápor Nashvillu před přestávkou.

Ve třetí třetině zářil Murray, přesto to nestačilo. Nejprve vychytal Forsberga, ve 49. minutě to domácí forvard zkusil z otočky a z dorážky do odkryté branky pálil Aberg, jenže Murray se dostatečně rychle přesunul. Vzápětí na něm ztroskotal i Fisher. Sedm minut před koncem zamířil P. K. Subban do kabin poté, co zblokoval Malkinovu ránu. Zanedlouho byl ale zpátky ve hře, mezitím Dumoulin rozezvučel tyč.

Tři a půl minuty před koncem potvrdil výhru domácích střelou přes celé kluziště do prázdné branky Forsberg. Zmar hostů ještě dokumentoval Guentzel, jenž při přesilovce v obrovské příležitosti nepřekonal Rinneho, který si nakonec připsal 23 zákroků, řadu z nich ale velmi těžkých.

"V prvních dvou utkáních jsme předvedli spoustu dobrých věcí, já však se sebou spokojený nebyl. Tyto dva domácí zápasy byly obrovsky důležité nejen pro náš tým, ale i pro mě osobně," připustil Rinne.

Paradoxní na celém finále je, že venkovní zápasy se vyvedly Penguins herně o poznání lépe než ty domácí, ale výsledky byly přesně opačné. "V každé třetině jsme měli šance, které jsme nedokázali využít. Vypracovali jsme si je, ale nedokázali jsme puk dostat do brány," uvedl Crosby.

Nashville Predators - Pittsburgh Penguins 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) Branky a nahrávky: 15. Järnkrok (C. Smith, Watson), 24. F. Gaudreau (Ellis, Zolnierczyk), 34. Arvidsson (Fisher, Neal), 57. F. Forsberg (Ekholm, P. K. Subban) - 16. Crosby (Dumoulin). Rozhodčí: O'Halloran, Pollock - Kovachik, Heyer. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Střely na branku: 26:24. Diváci: 17.260. Hvězdy zápasu: 1. Pekka Rinne, 2. Mike Fisher, 3. Frédérick Gaudreau (všichni Nashville). Stav série: 2:2. Nashville: Rinne - Ellis, Josi, P. K. Subban, Ekholm, Y. Weber, Irwin - Aberg, Sissons, F. Forsberg - Neal, Fisher, Arvidsson - C. Smith, Järnkrok, Watson - Parenteau, F. Gaudreau, Zolnierczyk. Trenér: Peter Laviolette. Pittsburgh: M. Murray - Cole, Daley, Määttä, Schultz, Dumoulin, Hainsey - Rust, Crosby, Guentzel - Hörnqvist, Malkin, Hagelin - Kessel, Cullen, Kunitz - Sheary, Rowney, Archibald. Trenér: Mike Sullivan. Kanadské bodování play off NHL: 1. Malkin (Pittsburgh) 23 26 (9+17) 2. Crosby (Pittsburgh) 22 24 (8+16) 3. Guentzel (Pittsburgh) 23 20 (13+7) 4. Kessel (Pittsburgh) 23 20 (7+13) 5. Getzlaf (Anaheim) 17 19 (8+11) 6. E. Karlsson (Ottawa) 19 18 (2+16) 7. F. Forsberg (Nashville) 20 16 (9+7) 8. Draisaitl (Edmonton) 13 16 (6+10) 9. Ryan (Ottawa) 19 15 (6+9) 10. Silfverberg (Anaheim) 17 14 (9+5) 62. Sobotka (St. Louis) 11 6 (2+4) 89. Pastrňák (Boston) 6 4 (2+2)