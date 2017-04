Hokejisté Nashvillu se radují z postupu ho 2. kola play off NHL poté, co vyřadili Chicago.

Hokejisté Nashvillu se radují z postupu ho 2. kola play off NHL poté, co vyřadili Chicago. ČTK/AP/Mark Humphrey

New York - Hokejisté Nashvillu a Pittsburghu jsou ve 2. kole play off NHL. Predators ve čtvrtek porazili Chicago 4:1 a vyhráli sérii hladce 4:0. Obhájci Stanleyova poháru Penguins zvítězili nad Columbusem 5:2 a v sérii 4:1. Třetí krok k postupu udělali New York Rangers, kteří uspěli v Montrealu 3:2 v prodloužení a vedou 3:2 na zápasy, stejně jako Edmonton, který porazil San Jose 4:3 v prodloužení.

Chicago, vítěz Západní konference, je teprve třetím týmem v historii, který jako nejlepší celek své konference po základní části nevyhrál v 1. kole play off ani zápas. Montreal byl takto v roce 1981 vyřazen Edmontonem a v roce 1993 stejně rychle vypadli právě Blackhawks se St. Louis.

Hlavním strůjcem úspěchu Nashvillu byl brankář Pekka Rinne, který v celé sérii inkasoval pouze třikrát. V závěrečném duelu pochytal 30 střel, jediný gól Chicaga dal Jonathan Toews, který v 55. minutě snížil na 3:1.

"Celou sérii jsem se cítil dobře, věřil si. Klíčové byly výhry v prvním a třetím zápase, tedy úvodní utkání venku a pak první domácí v prodloužení. Získali jsme psychickou převahu," řekl Rinne.

Dvěma trefami přispěl k vítězství Predators švýcarský obránce Roman Josi, jenž ve 30. minutě otevřel skóre zápasu a v 51. minutě zvýšil na 3:0. "Je to absolutně úžasný pocit. Myslím, že jsme odehráli skvělou sérii. Chicago má výborný tým a měli jsem před ním respekt, ale zvládli jsme to," radoval se Josi, jehož tým v dalším kole čeká vítěz série Minnesota - St. Louis.

V dresu poražených poprvé v sérii naskočil český obránce Michal Kempný. Odehrál ale jen 11 střídání a během osmi minut a 51 sekund stihl jednou vystřelit na branku.

Blackhawks získali jistotu prvního místa v Západní konferenci 1. dubna. Od té doby už ale ani jednou nezvítězili - prohráli poslední čtyři zápasy základní části i všechny čtyři v play off. "Musíme ocenit výkon soupeře. Hrál výborně. Prohráli jsme spoustu soubojů o puk, situací jeden na jednoho. Měli jsme posbírat daleko víc odražených puků. Nebyli jsme dost dobří," konstatoval trenér Joel Quenneville.

Pittsburgh získal proti Columbusu do 24. minuty vedení 3:0 díky dvěma gólům Bryana Rusta. Hosté pak sice v rozmezí tří minut snížili na jednobrankový rozdíl, Penguins ale ve třetí třetině během 59 sekund utekli na skóre 5:2 a výhru si pohlídali.

Významně se na ní podílel brankář Marc-Andre Fleury, který si připsal 49 zákroků. Oslavil tak 57. výhru v play off, čímž překonal dosud nejúspěšnějšího gólmana v historii klubu Toma Barrassa.

Obhájci Stanleyova poháru narazí ve 2. kole na lepšího z dvojice Washington - Toronto. "Myslím, že je ještě celá řada věcí, ve kterých se můžeme zlepšit. Věřím, že naše nejlepší výkony teprve přijdou," prohlásil trenér Pittsburghu Mike Sullivan.

Montreal nad Rangers vedl 1:0 a 2:1, hosté ale vždy dokázali odpovědět. O jejich výhře rozhodl v 15. minutě prodloužení svým prvním gólem v letošním play off Mika Zibanejad, který po rychlém protiútoku usměrnil do branky přihrávku od Chrise Kreidera.

"V prodloužení jsme měli spoustu šancí. Bylo to přesně naopak než ve druhém utkání, kdy jsme v nastavení prohráli 3:4. Tehdy byl lepší soupeř a přehrával nás, dnes jsme to ale byli my, kdo v prodloužení určoval tempo. Jsme rádi, že jsme za to byli odměněni," uvedl Zibanejad, jehož tým v nastaveném čase přestřílel Montreal v poměru 10:3.

Rangers vedou 3:2 na zápasy, přestože v celé sérii nevyužili ani jednu ze 14 přesilových her. Postup si mohou zajistit v sobotu na domácím ledě.

Edmonton předvedl proti San Jose úchvatný obrat. V polovině zápasu prohrával 1:3, krátce před koncem druhé třetiny ale snížil, v 58. minutě vyrovnal a v 19. minutě prodloužení mu zařídil výhru David Desharnais.

Oilers byli v nastaveném čase jednoznačně lepším týmem, vypracovali si řadu velkých šancí a Žraloky dlouho držel ve hře pouze skvěle chytající Martin Jones. V prodloužení čelil 14 střelám, zatímco jeho protějšek Cam Talbot byl nucen předvést pouze dva zákroky.

Výsledky 1. kola play off NHL:

--------

Východní konference - 5. zápasy:

Montreal - New York Rangers 2:3 v prodl. (2:1, 0:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 13. Lehkonen, 17. Gallagher - 16. Fast, 39. Skjei, 75. Zibanejad. Střely na branku: 36:36. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad (Rangers), 2. Gallagher (Montreal), 3. Lundqvist (Rangers). Stav série: 2:3.

Pittsburgh - Columbus 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Branky: 22. a 24. Rust, 10. Kessel, 46. Crosby, 47. Wilson - 30. W. Karlsson, 33. Jenner. Střely na branku: 32:51. Diváci: 18.585. Hvězdy zápasu: 1. Rust, 2. Fleury, 3. Kessel (všichni Pittsburgh). Konečný stav série: 4:1.

Západní konference - 4. zápas:

Nashville - Chicago 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Branky: 30. a 51. Josi, 49. Sissons, 59. Arvidsson - 55. Toews. Střely na branku: 26:31. Diváci: 17.326. Hvězdy zápasu: 1. Rinne, 2. Josi, 3. Sissons (všichni Nashville). Konečný stav série: 4:0.

Západní konference - 5. zápas:

Edmonton - San Jose 4:3 v prodl. (1:2, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 6. Maroon, 39. Letestu, 58. Klefbom, 79. Desharnais - 11. Boedker, 16. Marleau, 29. Schlemko. Střely na branku: 48:30. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Desharnais (Edmonton), 2. Jones (San Jose), 3. Maroon (Edmonton). Stav série: 3:2.

Kanadské bodování play off NHL:

1. Malkin (Pittsburgh) 5 11 (2+9) 2. Kessel (Pittsburgh) 5 8 (2+6) 3. Crosby (Pittsburgh) 5 7 (2+5) 4. Guentzel (Pittsburgh) 5 6 (5+1) 5. Oshie (Washington) 4 6 (2+4) 6. Radulov (Montreal) 5 6 (2+4) 7. Johansen (Nashville) 4 6 (1+5) 8. Monahan (Calgary) 4 5 (4+1) 9. Getzlaf (Anaheim) 4 5 (3+2) Ryan (Ottawa) 4 5 (3+2) 48. Pastrňák (Boston) 4 3 (1+2) 56. Plekanec (Montreal) 5 3 (1+2) 83. Sobotka (St. Louis) 4 2 (1+1)