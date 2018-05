Kodaň - Čerstvé ofenzivní posily z Bostonu David Pastrňák a David Krejčí vzali do svých rukou osud duelu českých hokejistů na mistrovství světa proti Rusku. Pastrňák se na výhře nad úřadujícími olympijskými vítězi podílel dvěma trefami včetně vítězné a Krejčí se zaskvěl gólem a třemi asistencemi. A to i přesto, že teprve ráno před zápasem přiletěli do Dánska z Bostonu.

"Rozhodli zápas, šli z letadla rovnou hrát, chtěli pomoct týmu. My jsme to nechávali na nich, o to větší respekt jim za to patří, jak odehráli utkání. Jsou to skvělí hráči, výborní kluci a pochopitelně s nimi síla vzrostla," řekl novinářům Jandač.

Pochvaloval si rozhodnutí zařadit k nim na levé křídlo Dmitrije Jaškina, který si připsal v utkání gól a asistenci. "Měli jsme dvě varianty, zvolili jsme tuhle a evidentně správně, takže to vyšlo. Takhle budou pokračovat," doplnil kouč.

I ve čtvrtém utkání na turnaji český tým jako první prohrával. "Zase jsme dostali rychlý gól, to nebyl úplně ideální start, ale potom z mého pohledu byla první třetina nejlepší, co jsme tu odehráli," prohlásil Jandač, jehož tým v úvodním dějství stav otočil a na turnaji vůbec poprvé po trefě Jaškina v 19. minutě vedl.

"Ve druhé jsme se dostávali pod tlak, protože jsme buď blbě prostřídali, nebo jsme nestačili vystřídat. Ve třetí se to hrálo víc z obrany na obou stranách. My jsme se do ničeho vážného nedostali a v prodloužení rozhodli. Jsme rádi, že máme extra bod," doplnil Jandač, jehož tým stejně jako v duelech se Slovenskem a se Švýcarskem získal po nerozhodném výsledku bod navíc.

Oproti minulému zápasu se Švýcarskem se český tým dokázal proti sborné vyvarovat vyloučením a šel pykat jen třikrát. "Je jasné, že jako proti Švýcarům nemůžeme hrát, toho si byli kluci vědomí a odstranilo se to. Proti mančaftu, který měl do té doby víc než šedesát procent úspěšnost přesilovky by to bylo smrtící," podotkl Jandač.

Tým ale podle něj stále dostává více branek, než by si přál. "Potřebujeme odstranit chyby v obraně, abychom dokázali hrát na menší počet obdržených branek. Dneska první lajna byla produktivní a dala nám šanci vyhrát. Ale takhle to nemusí být pořád," uvedl Jandač. "Měli jsme i předchozí zápasy dobré. Nehráli jsme špatně ani proti Švédům a Slovákům, ale ve všech utkáních máme slabší chvilky. Dneska taky. Konečně jsme vedli, ale v obraně jsme nějaké chyby vyrobili," dodal Jandač.