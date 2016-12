Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) 23. prosince publikoval jako astronomický snímek dne fotografii českého autora Petra Horálka s názvem Kdysi dávno za zimního slunovratu. Za dvacet let, kdy NASA snímky dne zveřejňuje, je to pátá fotografie z Česka. Na Horálkově panoramatické fotografii stojí autor na břehu Sečské přehrady na Pardubicku a vyhlíží směrem nad obzor k planetě Venuši, která je letos v zimě nejlépe vidět nad jihozápadem jako večernice.

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) 23. prosince publikoval jako astronomický snímek dne fotografii českého autora Petra Horálka s názvem Kdysi dávno za zimního slunovratu. Za dvacet let, kdy NASA snímky dne zveřejňuje, je to pátá fotografie z Česka. Na Horálkově panoramatické fotografii stojí autor na břehu Sečské přehrady na Pardubicku a vyhlíží směrem nad obzor k planetě Venuši, která je letos v zimě nejlépe vidět nad jihozápadem jako večernice. PR/Horálek Petr

Praha - Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) dnes publikoval jako astronomický snímek dne fotografii českého autora Petra Horálka s názvem Kdysi dávno za zimního slunovratu. Za dvacet let, kdy NASA snímky dne zveřejňuje, je to pátá fotografie z Česka. ČTK to sdělil Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.

Na Horálkově panoramatické fotografii stojí autor na břehu Sečské přehrady a vyhlíží směrem nad obzor k planetě Venuši, která je letos v zimě nejlépe vidět nad jihozápadem jako večernice. Vidět je také Mléčná dráha a jasné světelné sloupy, které se vytvořily na padajících ledových krystalcích v mrazivém vzduchu. "Celá kompozice připomíná Malého prince od Antoina de Saint-Exupéryho, což byl také autorův záměr," uvedl Suchan.

Pro Horálka je to osmé zveřejnění jeho fotografie jako astronomického snímku dne NASA od roku 2014. Tři z nich byly pořízeny v Česku. Snímek publikovaný loňského 1. července nazvaný Venuše, Jupiter a noční svítící mrak vytvořil Horálek okolo letního slunovratu také nad Sečskou přehradou. Pro letošní 16. září úřad NASA snímkem dne zvolil Úplněk nad Brnem.

Fotografií, které vytvořili nebo na kterých spolupracovali čeští autoři, dosud NASA zveřejnila dvacet. V pětici snímků vzniklých nad českou krajinou tři Horálkovy fotografie doplňuje snímek Pavla Spurného z Astronomického ústavu v Ondřejově nazvaný Obrázek stopy bolidu, který NASA vybrala pro 19. únor 1999, a Polární záře svítící nad hvězdárenskou kopulí od Jana Šafáře z Brna. Ten NASA zveřejnila jako astronomický snímek dne 10. dubna 2000.

Více o fotografiích českých autorů publikovaných úřadem NASA je na webu www.astro.cz/apod/about.