Drahonice (Lounsko) - V českých věznicích bylo ke konci června o 1831 odsouzených a obviněných více, než kolik by jich byly vězeňské areály schopny pojmout za dodržení optimálních ubytovacích podmínek. Nárůst počtu odsouzených za mřížemi se sice v posledních měsících zmírnil, jenže říjnové zredukování typů věznic ze čtyř na dva zřejmě situaci s přeplněností opět zhorší. Na dotazy ČTK to v souvislosti s dnešním znovuotevřením drahonické věznice uvedlo ministerstvo spravedlnosti. Původně byla věznice v Drahonicích určena mužům, poté sloužila uprchlíkům. Nyní je zařízení připraveno na odsouzené ženy.

Přeplněnost věznic je dlouhodobým problémem, který v posledních letech pomohla výrazněji řešit pouze prezidentská amnestie z roku 2013. Koncem letošního června bylo za mřížemi 22.749 lidí. Každý z vězňů by měl mít v ideálním případě k dispozici čtyři metry čtvereční životního prostoru, což by ale představovalo jen 20.918 míst. Kvůli nedostatečným ubytovacím kapacitám musí Vězeňská služba pracovat s třemi čtverečními metry pro jednoho vězně.

Nápor na věznice momentálně polevil, avšak jen částečně. "Nárůst počtu odsouzených ve výkonu trestu se v posledních měsících zmírnil, ovšem nelze jednoznačně specifikovat faktory, které na to měly vliv," uvedl náměstek ministra spravedlnosti pro vězeňství Vladimír Zimmel.

Přeplněnost věznic lze podle ministerstva z krátkodobého hlediska řešit především zprovozňováním nových areálů či přestavbou stávajících objektů. Proto se nyní otevírá ženská věznice v Drahonicích. Vězeňská služba připravuje také rozšíření objektu ve věznici v Poštorné a start tzv. otevřené věznice v Jiřicích.

Ministerstvo připouští, že práce s vězni je kvůli jejich vysokému počtu ztížená. Vedle chybějících ubytovacích kapacit v tomto směru označuje za hlavní problém nízký počet vychovatelů, sociálních pracovníků nebo psychologů na příliš mnoho vězňů. Vězeňské službě však chybí i dozorci. Tabulkových míst pro příslušníky i občanské zaměstnance není podle bezpečnostního sboru dostatek.

Největší problémy s přeplněním mají věznice s dozorem a s ostrahou, v dohledu a ve zvýšené ostraze tak značné problémy nejsou. Od října se situace změní poté, co se stávající čtyři typy věznic zredukují na dva. Změna má přispět k účinnější práci s vězni, a tím i ke snížení recidivy. Zpočátku však zkomplikuje již tak dost napjaté ubytovávání. odsouzených "V okamžiku změny se situace zhorší, ovšem jen krátkodobě, než se podaří znovu vybalancovat rozložení ubytovacích kapacit. Z dlouhodobého hlediska by to pak nemělo mít na naplnění kapacity vliv," předpokládá ministerstvo.

Vývoj počtu vězňů v českých věznicích:

Rok 2014 (k 31. 12.) 2015 (k 31.12.) 2016 (k 31. 12.) 2017 (k 26. 6.) Celkový počet vězňů 18.658 20.866 22.502 22.749 Optimální kapacita věznic * 20.020 20.782 20.754 20.918 Maximální kapacita věznic ** 23.231 23.993 23.891 24.005

* 4 m2 / osoba

** 3 m2 / osoba

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR

V Drahonicích u Lubence v minulosti bývali umístěni muži, kteří si odpykávali tresty za lehčí trestné činy. V roce 2012 bylo ve věznici v průměru 288 odsouzených.

V Drahonicích u Lubence v minulosti bývali umístěni muži, kteří si odpykávali tresty za lehčí trestné činy. V roce 2012 bylo ve věznici v průměru 288 odsouzených.

Provoz skončil v dubnu 2013. Vězeňská služba se poté pokoušela areál neúspěšně prodat. V roce 2015, v době vrcholící migrační krize, jej nabídla vězeňská služba ministerstvu vnitra, které v něm zřídilo uprchlické zařízení. To v objektu fungovalo více než rok a ke konci loňského roku se objekt vrátil vězeňské službě.