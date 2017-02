Praha - Všechny budovy Národní galerie (NG) v Praze se dnes znovu otevřely pro návštěvníky. O víkendu zůstaly zavřené kvůli sporům s bezpečnostní agenturou, kterou v pondělí vedení vyměnilo za dvě nové firmy. Ministerstvo kultury kvůli nynější situaci pošle do galerie kontrolu, která má zjistit případná pochybení. Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) dnes řekl, že události ukázaly na nedostatky zákona o zadávání veřejných zakázek. Navrhne, aby se zavedly výjimky například pro památkové objekty.

NG musela o víkendu uzavřít všechny své budovy kvůli sporům s agenturou ABAS IPS Management, která hlídala budovy i umělecká díla a v pátek kvůli sporům vypověděla smlouvu. Nynější dohoda se společnostmi G4S a Indus je uzavřena na rok, během kterého NG vypíše výběrové řízení. "Bude vypsána řádná soutěž, ze které vzejde řádné zabezpečení objektů na další období. Já posílám do NG veřejnosprávní kontrolu ministerstva, aby bylo jasné, k jakým pochybením došlo, nebo nedošlo," uvedl Herman.

S firmou ABAS IPS Management spolupracuje většina příspěvkových organizací ministerstva kultury a některé uvedly, že s ní měly také potíže. Patří k nim třeba Národní technické muzeum či Galerie Rudolfinum. Agenturu vybralo loni ministerstvo v tendru, který měl hodnotu více než půl miliardy korun. Nyní chce Herman práci bezpečnostní agentury v dalších kulturních institucích prověřit.

Výběr nových bezpečnostních agentur bude pro rozpočet Národní galerie znamenat asi desetiprocentní navýšení proti platbám za služby předchozí firmy, řekl ČTK ředitel NG Jiří Fajt. Společnost ABAS dostávala za své služby přibližně tři miliony korun měsíčně. Galerie se kvůli vyšším platbám nyní domlouvá na podpoře s ministerstvem kultury. "Každá kvalita stojí víc peněz," dodal Fajt. Novou ostrahu chce NG sama školit. "Dohodli jsme se s firmami, že kromě jejich vlastního proškolení tady bude odborné proškolení, aby jejich zaměstnanci věděli, co mají kolem sebe na zdech, aby sami mohli návštěvníkům dát základní informaci odborného charakteru," dodal.

Společnost ABAS IPS Management tvrdí, že jí galerie dluží peníze. Ohradila se také proti Fajtovým tvrzením, že při její ostraze byla poškozena vystavená díla a ostraha měla fyzické konflikty s návštěvníky. Hodlá se bránit právními kroky. NG říká, že firma neplnila své závazky a její pochybení má zdokumentována. Pokud by firma nevypověděla smlouvu, byl Fajt připraven ji ukončit.

V 90. letech zajišťovali ostrahu NG její zaměstnanci, později se začaly tyto služby nakupovat zvenčí; podle Fajta to ale služby prodražuje. Je zastáncem předchozího modelu, neboť galerie tak může své zaměstnance efektivněji úkolovat. Nepředpokládá ale, že by mohl počet zaměstnanců natolik zvýšit, aby to bylo možné.