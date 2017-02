Praha - Všechny budovy Národní galerie zůstaly kvůli sporu s bezpečnostní agenturou uzavřeny i v neděli. Otevřou se opět v úterý, v pondělí bývá tradičně zavřeno. ČTK to sdělil vedoucí odboru PR a marketingu Miroslav Krupička. Agentura v pátek vypověděla smlouvu. Tvrdí, že jí galerie od listopadu neplatí za služby.

Galerie má podle registru smluv uzavřenou od konce září smlouvu s bezpečnostní agenturou ABAS IPS Management. Původně měla trvat do března 2020. "Národní galerie Praha nezaplatila do dnešního dne faktury za služby poskytnuté od listopadu loňského roku. Jen za listopadové a prosincové faktury činí dlužná částka více než šest milionů korun. Jsme překvapeni, že takto se chová společnost zřizovaná státem," sdělila v sobotu ČTK mediální zástupkyně agentury Eva Kijonková. Agentura podle ní nabídla galerii základní bezpečnostní ochranu všech budov po dobu nezbytně nutnou.

Národní galerie ale smlouvu s agenturou obnovit nechce. Podle jejího ředitele Jiřího Fajta bylo důvodem uzavření budov opakované závažné porušování povinností ze strany agentury. "Neplnili své závazky, nestavěli celé směny a z toho důvodu jsme nemohli otevírat své objekty v minulosti. Toto byl předmět sporu. Považuji to za naprosto neseriózní," řekl České televizi.

Serveru Lidovky.cz pak Fajt řekl, že NG v posledních měsících zaznamenala i nápadně zvýšenou četnost poškozování děl ve výstavních sálech. Zaměstnanci agentury měli podle něho konflikty s návštěvníky nebo ve službě spali. "Všechny oprávněné pohledávky, které u nás ABAS uplatnil, jsme uhradili a dále budeme požadovat finanční odškodnění za to, jak ABAS poškodil dobré jméno Národní galerie, jak omezoval její návštěvnický provoz," uvedl Fajt. NG si k tomu nechává zpracovat právní expertizu. Analyzuje také, o kolik peněz víkendovým zavřením přišla.

Galerie o situaci informuje na dveřích jednotlivých budov a také na svých webových stránkách. Platnost zakoupených vstupenek je prodloužena do konce května.

Bývalý ředitel NG Milan Knížák považuje uzavření všech objektů galerie za bezprecedentní událost. "Je to další důkaz absolutní nekompetentnosti a neschopnosti Jiřího Fajta a ministra Daniela Hermana, který ho drží na ředitelském postu a odmítá respektovat kritické hlasy," sdělil ČTK Knížák. Fajt by měl podle něj být okamžitě odvolán a Herman by měl podat demisi. "Ochrana a prezentace sbírek je prvořadým úkolem Národní galerie," dodal Knížák.

Fajt rezignovat neplánuje. "Doporučil bych panu Knížákovi, aby byl raději ticho. Protože to, v jakém stavu on sám instituci zanechal, je naprosto bezprecedentní. A byl to on, kdo změnil dlouholetý režim, co se týká bezpečnostních služeb," řekl serveru.

Galerie hospodaří se šesti historickými budovami, spravuje na 400.000 uměleckých děl v hodnotě stovek miliard korun. Celkem si vloni přišlo její výstavy i stálé expozice prohlédnout 712.690 lidí.