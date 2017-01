Praha - Za velkého zájmu veřejnosti i médií se dnes v Národním divadle (ND) v Praze uskutečnilo poslední rozloučení s herečkou Lubou Skořepovou. V zaplněném foyeru historické budovy se před vystavenou rakví, obrazem zemřelé a mnoha květinovými věnci sešli její příbuzní, herečtí kolegové i desítky příznivců. Herečku, která zemřela 23. prosince v 93 letech, na závěr obřadu na poslední cestě doprovodil dlouhotrvající potlesk přítomných.

"Luba byla velmi milá a veselá žena a herečka každým coulem. Měl jsem to štěstí, že jsem s ní párkrát v různých divadlech vystupoval a vždycky s ní bylo veselo. Asi se dožila tak krásného věku proto, že si to zasloužila," uvedl před vstupem do divadla tanečník a herec Vlastimil Harapes.

Smuteční setkání zahájila reprodukovaná píseň Mirotický kostelíčku s hlasem Skořepové. Dále zazněla píseň Jaroslava Krčka Ze země jsem na zem přišel, skladba Franka Bridge Spring Song a členové Kühnova dětského sboru ze záznamu zazpívali Ave Maria a Adoramus Te Christe. Ve foyeru Eva Salzmannová přednesla báseň Píseň o rodné zemi od Jaroslava Seiferta.

"Působení Luby Skořepové v Národním divadle bylo výjimečné, prožila zde celou jeho moderní historii se všemi jejími dramatickými zvraty a změnami, tvořila s mnoha generacemi tvůrců, kolegů a režisérů. Měla věrný a opravdový vztah k této scéně a cítila se být součástí Národního divadla i mimo své pracovní povinnosti," řekl ve svém projevu Jan Burian, ředitel ND, v němž Skořepová za 68 let vytvořila na 140 rolí. Dodal, že Skořepová měla jako každá dobrá herečka charakteristický dobře rozpoznatelný projev a zajímala se nejen o divadlo, ale i celý okolní svět.

Skořepovou jako spisovatelku připomněla Taťjana Medvecká četbou z její knihy nazvané Nebe, peklo, ráj, která vyšla v roce 1999 a v níž autorka přiblížila odvrácenou stranu herecké slávy. Bývalý ředitel činohry ND Michal Dočekal poté ocenil Skořepové humor a smysl pro nadsázku. "Díky za to, že jste mi v práci předvedla, že po všech zkušenostech a úspěších může mít člověk chuť poznávat nové," prohlásil.

Loučení s populární herečkou zakončila audionahrávka s jejím hlasem. Poté zaměstnanci pohřební služby za potlesku přítomných vynesli rakev špalírem smutečních hostů. Obřad končící za zvuku pozounů hrajících z prvního balkonu na několik minut zastavil provoz na Národní třídě.

Skořepová, která mnoho let účinkovala také v Divadle v Řeznické, více než stovku dalších rolí ztvárnila ve filmu a v televizi. Zabývala se také odhalováním tajů přírody, astrologií, numerologií, sbíráním léčivých bylin či polodrahokamů.