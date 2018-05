Praha - Třetí velká akce čeká v dresu české hokejové reprezentace obránce Radka Gudase z Philadelphie. Po olympijských hrách v Soči 2014 a účasti na loňském mistrovství světa si zahraje i na květnovém šampionátu v Dánsku. O účasti měl jasno už po vypadnutí Flyers v prvním kole play off NHL.

"Neuvažoval jsem dlouho. Byl jsem zdravý a nároďáku chci vždycky pomoci, když můžu, takže to bylo jasné," řekl novinářům Gudas, který si v sezoně připsal v 70 zápasech 16 bodů za dvě branky a 14 asistencí. V play off jeho tým vypadl s Pittsburghem.

Gudas hodlá využít zkušeností z posledního šampionátu. "Doufám, že na větší led si zvyknu rychleji než minulý rok. Vím, co od toho mám čekat. Máme ze začátku hodně těžké zápasy, nebude velká šance na chyby. Musíme pro to udělat maximum," uvedl sedmadvacetiletý bek.

Reprezentační mužstvo se výrazně omladilo, což Gudas poznal na dnešním srazu v Praze, kde se k týmu připojil. "Je tu spousta nových hráčů. Myslím si, že nám to může pomoci. Budeme pak mít možnost překvapit hodně soupeřů. Může to být naše síla," věří kladenský rodák.

S některými hráči se viděl poprvé. "Teď mi jeden řekl 'dobrý den'," smál se Gudas. "Myslím si, že se všichni po pár trénincích osmělí. Pročetl jsem si soupisku, abych věděl, kdo je kdo," prozradil s úsměvem.

Přestože patří mezi nejzkušenější hráče, pozici v týmu neřeší. "Těším se na roli jakéhokoli obránce," řekl zadák, který si na uplynulém šampionátu v Paříži připsal v osmi duelech dva góly a přihrávku.

Ke startu na mistrovství světa se snažil přemluvit i klubového spoluhráče a nejproduktivnějšího Čecha v základní části NHL Jakuba Voráčka. "Říkal jsem mu to, ale byl unavený a nedopadlo to s ním. Odehrál toho hodně za posledních pár let, potřeboval si odpočinout," dodal Gudas.