Praha - Vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO) je přesvědčen o tom, že premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) vytváří atmosféru k tomu, aby ho mohl odvolat a zlikvidovat jako politického soupeře. Babiš to řekl ČTK v reakci na zprávu Deníku, že Sobotkovi poradci vypracovali analýzu, v níž se chtějí ptát na to, jak získal koncern Agrofert, který mu do února patřil. Babiš to považuje za ničení práce vlády. Vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) záležitost nechtěl komentovat. Babiš se v nejbližších dnech setká s prezidentem Milošem Zemanem. I

"Je to pokračování mediálního honu na mou osobu, velice cíleného, a pan premiér si vytváří nějakou atmosféru, aby mě mohl odvolat. Aby mohl ovládnout ministerstvo financí, protože tam potřebuje sociální demokracie dělat kšefty, jako to dělala v minulosti," řekl Babiš o analýze.

Důvody pro své odvolání přitom nevidí, svou práci na ministerstvu financí hodnotí kladně. "Nevím, proč by mě odvolával, když jsme skončili v Evropě za Lucemburskem jako druhá nejlepší země z hlediska rozpočtu a z hlediska snížení dluhů. A to je můj výsledek," řekl.

15:30 - živý přenost TK Sobotky k aktuální politické situaci

Živý přenost navazjící TK Babiše k aktuální politické situaci

"Je to likvidace politického soupeře a je to neuvěřitelné, jakým způsobem on (Sobotka) poškozuje vládu a ničí celou práci vlády za ta léta, co tam jsme," řekl Babiš. Je přesvědčen o tom, že Sobotka o jeho odvolání vážně uvažuje.

Záležitost spojuje s podzimními volbami do Sněmovny, před nimiž je podle něj ČSSD velmi nervózní. "Je vidět, že mu (Sobotkovi) jde jen o přežití, a neváhá proto udělat cokoli. Klidně zaprodá fungující vládu a destabilizuje naši zemi, jen aby si udržel teplé místečko v politice, protože je na rozdíl ode mě on i jeho blízcí na tom existenčně závislý," uvedl Babiš. Hnutí ANO má v průzkumech výrazný náskok před druhou ČSSD.

Kritizoval také přípravu analýzy, kterou si Sobotka nechal zpracovat. "Považuji za skandální, že premiér zaměstnává na Úřadu vlády lidi ze sociální demokracie a tito poradci za peníze daňových poplatníků vyrábějí takové materiály," řekl.

Dokument je podle Babiše zpracován na základě lží, které šíří někteří komentátoři. "Lidé, kteří vypracovali analýzu, jsou stejní ekonomičtí analfabeti, kteří doporučovali premiérovi, aby přebytek, který neexistuje a který posloužil na splacení dluhu, použil na nějaké věci do budoucnosti," doplnil.

Babiš požádal Zemana o schůzku, potkají se příští týden

Babiš se v nejbližších dnech setká s prezidentem Milošem Zemanem. Informaci serverů Forum 24 a Neovlivní.cz ČTK potvrdil Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. O schůzku podle něj požádal místopředseda vlády.

Setkání by se podle hradního mluvčího mělo uskutečnit "v nejbližší době". Dodal, že nejbližšími dny nemá na mysli dnešek nebo pátek. Mluvčí hnutí ANO Lucie Kubovičová řekla, že se schůzka bude konat příští týden. Dodala, že o přesném termínu se ještě jedná.

Babiš se na Pražský hrad objednal v době rostoucího napětí ve vládní koalici. ČTK dnes řekl, že je přesvědčen o tom, že premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) vytváří atmosféru k tomu, aby ho mohl odvolat a zlikvidovat jako politického soupeře. Reagoval tak na zprávu Deníku, že Sobotkovi poradci vypracovali analýzu o způsobu, jakým získal koncern Agrofert, který mu do února patřil.

Zeman s Babišem mají k sobě politicky blízko. Prezident šéfa ANO několikrát podpořil například v případě zákona o střetu zájmu, který je kvůli dopadu na Babiše nazýván antibabiš. Nejprve normu vetoval a po přehlasování ve Sněmovně napadl u Ústavního soudu. Babiše podpořil i třeba v kauze dotací pro farmu Čapí hnízdo a často jeho práci chválí. Babiš se vlídně vyjadřuje o Zemanovi.

Na Pražském hradě se na podobné schůzce potkali v polovině března. I tehdy koalice řešila vážné rozpory, když Sněmovna Babiše vyzvala, aby do konce dubna vyvrátil "vážná" podezření z daňových úniků v souvislosti se svými obchody se skupinou Agrofert, kterou dříve vlastnil. Ovčáček tehdy uvedl, že si oba politici schůzku domluvili ještě před vypuknutím kauzy.

Deník: ČSSD má pochybnosti kolem podnikání Babiše, mají analýzu

Sociální demokracie má pochybnosti kolem podnikání ministra financí a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Podle Deníku vypracovali poradci předsedy vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD) analýzu, v níž míří na samu podstatu Babišova zbohatnutí a podnikatelských aktivit. Chtějí vědět, jak získal Agrofert. Premiérův mluvčí Martin Ayrer odmítl věc komentovat, reakci ministra financí ČTK zjišťuje.

Materiál, který má Deník k dispozici, čítá 70 stran včetně příloh. Závěrem pak klade 22 otázek, které se netýkají jen jednokorunových dluhopisů či Babišových příjmů za prodej akcií společností Profrost, Afeed CZ a Affed Agrofertu, ale také fondu Hartenberg, firmy Imoba, Čapího hnízda a především Agrofertu jako takového.

Babiše už v březnu Sněmovna v souvislosti s případem korunových dluhopisů vyzvala, aby do konce dubna vyvrátil "vážná" podezření z daňových úniků. Pokud šéf ANO požadavek nenaplní, premiér by měl podle poslanců vyvodit vůči Babišovi důsledky. Babiš chce poslancům do pátku odpovědět. Sobotka v pondělí po jednání vlády novinářům řekl, že je potřeba respektovat čas, který Babiš dostal. Deníku ale řekl, že je tím stále více znepokojen. "Ministr Babiš těmito podezřeními ohrožuje nejen důvěryhodnost našeho kabinetu a jeho tříletou úspěšnou práci, ale také důvěryhodnost státu. Jako předseda vlády proto nemohu tuto věc přejít mlčením," řekl premiér.

Podle listu se Sobotkovi poradci v materiálu zaměřili na samu podstatu Babišova zbohatnutí a podnikatelských aktivit. Jde kupříkladu o dotaz, "jak získal manažer Andrej Babiš před 17 lety 45procentní podíl v Agrofertu v hodnotě necelých dvou miliard a kde na to vzal peníze, když do roku 2000 byl jeho zveřejněný čistý příjem pouze 8,3 milionu korun?" Dále autoři analýzy žádají vysvětlení Babišovy transakce z roku 1999, kdy "odkoupil od polostátního podniku Spolana desetiprocentní podíl v Agrofertu za pouhých 2,5 milionu korun, přestože jeho reálná hodnota byla několik set milionů korun".

Pokud bude předseda vlády trvat na zodpovězení všech otázek, je podle Deníku jasné, že to nemůže skončit jinak než Babišovým odvoláním. Ministr financí totiž uvedl, že odpověď poslancům bude poslední gesto, které stran osvětlení své podnikatelské minulosti udělá.