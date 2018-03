Nan-ning (Čína) - Až nečekaně velkého přivítání se dočkali čeští fotbalisté po příletu do dějiště přípravného turnaje čtyř zemí China Cupu v Nan-ningu. Při ranním příjezdu na hotel čekaly na reprezentanty desítky fanoušků a další příznivci s žádostmi o podpis a fotografii proudili k hotelu i během dne. Záložník Antonín Barák dokonce k velkému překvapení podepisoval dres svého klubu Udine s vlastním jménem i číslem.

"Nějaký pán měl můj dres Udine, což mě příjemně překvapilo. Vůbec bych to nečekal, že tady někdo vytáhne můj dres. Musím vyzdvihnout chování fanoušků, jsou hrozně příjemní a hlavně slušní. Poprosí o to, chovají se k vám s úctou," řekl novinářům Barák.

Fanoušek se sháněl i po dalším českém hráči z Udine záložníkovi Jakubu Janktovi, který kvůli zranění do Číny nakonec neodcestoval. "Vím, že je hodně zajímal. Je to škoda, že tu není," dodal Barák.

Jihočínský Nan-ning, kterému se přezdívá "Zelené město", turnajem až nečekaně žije. Už na letišti běží reklamní panel, na němž jsou fotografie tří vybraných hráčů ze všech čtyř účastnických zemí.

Českou republiku zastupuje právě dvojice z Udine Barák s Janktem a záložník Bořek Dočkal, který v Číně do zimy působil, ale s národním týmem do Nan-ningu neodcestoval. "Nevím, kdo to dělal, ale je to čest být mezi těmi hráči. Ale zase pro mě to až tolik neznamená, pro mě je důležitý ten dres," prohlásil Barák.

Fanoušci nechyběli ani na prvním tréninku před pátečním zápasem českého týmu s Uruguayí, která má ve svém středu útočné hvězdy Luise Suáreze a Edinsona Cavaniho. "Vnímám to, že lidi tím tady žijí. Hlavně na tréninku Uruguaye se bylo podívat hodně fanoušků. Vůbec nedokážu říct, jaká bude náklonnost fanoušků, ale pokud vytvoří dobrou atmosféru a budou fandit třeba i Uruguayi, bude to pro oba týmy super," řekl Barák.

"Můžeme to vidět na každém kroku, že lidi ten turnaj zajímá. Všude jsou plakáty, zobrazení našich hráčů. Čekání fanoušků na letišti, před hotelem, před vchodem na tréninkovou plochu. To je příjemné překvapení. Pořadatelé to berou vážně a budeme mít hezký turnaj," řekl manažer reprezentace Jaromír Šeterle.