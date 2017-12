Praha - Nová politická náměstkyně ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) Alena Šteflová chce přinést mezinárodní nadhled a srovnání s okolními zdravotními systémy. Pracovala jako šéfka české kanceláře Světové zdravotnické organizace WHO, předtím už působila i na ministerstvu. Ministr ji dopoledne představil na setkání s novináři. Další personální změny zatím ministr podle svých slov nechystá, druhé místo politického náměstka zůstane prozatím neobsazené.

Podle Vojtěcha je inspirace zahraničními zdravotními systémy velmi důležitá. "Máme různá doporučení WHO, OECD a Evropské komise pro české zdravotnictví, která dlouhodobě nejsou plněna, jak bych si představoval," uvedl ministr. OECD například doporučuje, aby do zdravotnictví šlo asi 9,5 procenta hrubého domácího produktu. V Česku je to přibližně 7,8 procenta, rozdíl je kolem 100 miliard.

Šteflová se chce zaměřit také na prevenci, výchovu a osvětu. "WHO velmi tlačila na reformu psychiatrické péče, ve které chceme pokračovat," uvedla. Chce se soustředit také na chronická neinfekční onemocnění, jako jsou onkologické diagnózy, diabetes a obezita, kde je Česko v Evropě na čelních místech.

"Je důležité si uvědomit, že přestože došlo k velkému nárůstu délky života, tak jsou to ale bohužel roky s nemocemi. Kvalita života jako indikátor je 62 roků. Později začínají lidé marodit a kvalita života už není ono," uvedla dále Šteflová. Podle ní Švédsko bylo na stejné úrovni v roce 1962, dnes mají Švédové kvalitní život o devět let déle.

Důležitá je podle ní i role pacientů a zvyšování jejich zdravotní gramotnosti. "Zásadní je uvědomění si hodnoty vlastního zdraví a vytvoření motivačních prvků, aby lidé sami přispívali k tomu, aby byli zdravější," dodala. Vojtěch už dříve hovořil i o případných bonusech pro tyto pacienty.

Šteflová nahradí na ministerstvu politickou náměstkyni za ČSSD Lenku Tesku Arnoštovou, která rezignovala. Druhým náměstkem byl dosud Kamal Farhan (ANO), který se stal poslancem. "Jeho místo v nějaké krátké době neplánuji obsazovat," řekl ministr. Dalšími případnými personálními změnami se bude zabývat po Novém roce. "Je pravdou, že některé přímo řízené nemocnice na tom z hlediska výsledků nejsou úplně dobře. Budu se na to ptát jejich ředitelů a nevylučuji, že k nějakým změnám dojde," dodal. Ministr už také vyměnil tiskovou mluvčí, je jí Gabriela Štěpányová, která působila dosud na tiskovém oddělení Generálního finančního ředitelství ČR.

Ministr dnes podepsal memorandum o spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, bude se podílet i na tvorbě legislativy. Její předseda Štěpán Svačina bude zároveň poradcem ministra a povede také vědeckou radu ministerstva.

Dále fungovat by měla i letos zřízená pacientská rada, podle Vojtěcha by se měla zapojovat do legislativního procesu. V lednu chce zřídit radu poskytovatelů zdravotní péče, kde by zasedalo asi 20 zástupců různých segmentů zdravotní péče, jako jsou nemocnice, ambulantní specialisté, následná péče, hospice či laboratoře. Další poradní orgán by se měl zabývat činností ministerstvem přímo řízených nemocnic, jejími členy budou i ekonomové a právníci. "Dlouhodobě je nám vyčítáno, že ministerstvo nemá žádnou koncepci řízení svých nemocnic," doplnil.