Praha - Prostředí v domovech pro seniory se v Česku nedaří zlidšťovat. Mnohá seniorská zařízení připomínají stále spíš nemocnice než domov. Snahu zůstat žít co nejdéle doma pak komplikuje nedostatek potřebných sociálních služeb pro starší lidi. Nejvíc taková pomoc a podpora chybí na venkově. Na konferenci o stárnutí a veřejném prostoru to dnes řekla náměstkyně ministryně práce Zuzana Jentschke Stöcklová (ČSSD).

"Dříve domovy pro seniory bývaly v zámcích, kde byly záchody na patře. Zařízení neumíme zlidštit. Často vypadají jako malé nemocnice. Personál se sice snaží, aby domov aspoň trošku přiblížil. V Německu a Rakousku vypadají domovy pro seniory úplně jinak," uvedla náměstkyně. Poukazovala například na to, že obyvatelé domovů musí žít v pokojích po dvou i více. Dodala, že některé kraje se snaží a svá zařízení mění.

Podle plánů se velké domovy měly postupně přeměňovat, senioři měli postupně začít žít v menších zařízeních. V loňském roce měl podle údajů statistické ročenky průměrný domov pro seniory zhruba 72 lůžek, v roce 2010 to bylo 81 postelí. Za sedm let přibyla v domovech tisícovka jednolůžkových pokojů, dvoulůžkových je víc zhruba o 270 a tří a vícelůžkových pak ubylo asi o 400.

V Česku loni podle ročenky fungovalo 514 domovů pro seniory s 37.247 lůžky. V zařízeních bylo 12.774 jednolůžkových pokojů, 9973 dvoulůžkových a 1649 tří a vícelůžkových. V roce 2010 bylo v provozu 466 domovů pro seniory s 37.818 lůžky. K dispozici bylo 11.761 jednolůžkových pokojů, 9706 dvoulůžkových a 2057 tří a vícelůžkových.

Podle náměstkyně se řada seniorů a seniorek snaží do domovů dostat kvůli nedostatku podpůrných služeb. "Spousta lidí odchází do domovů seniorů zbytečně předčasně. Mohli by být doma, kdyby v jejich bydlišti fungovala pečovatelská služba," uvedla náměstkyně.

Podle ní z venkova neodcházejí jen mladí, ale i starší lidé. Důvodem je právě nedostupnost sociálních i jiných služeb. Mizí totiž i obchody s potravinami, lékárny, pošty či ordinace a kvůli omezení veřejné dopravy je obtížné také dojíždění do vedlejšího města, dodala Jentschke Stöcklová.

Podle Dana Jiránka ze Svazu měst a obcí se nevylidňují jen obce, ale celá území. Za jeden z důvodů považuje přibývání administrativy a různých regulí. Zmínil například EET u lékařů či to, že určitou péči nemohou poskytovat všechny zdravotní sestry, ale jen některé s vyšším vzděláním. "je to bariéra toho, aby mohla na venkově pokračovat neformální péče," uvedl Jiránek.

Podle ředitele odboru územního plánování ministerstva pro místní rozvoj Romana Vodného resort chystá dotační programy pro obce na podporu komunitních center a změn veřejného prostoru. Vyhlásit by je měl na přelomu října a listopadu. Výše podpory bude záviset na podobě státního rozpočtu, dodal Vodný.

Lidé nad 65 let tvoří téměř 19 procent obyvatel Česka. Jejich podíl ještě poroste, za pár desetiletí by měl dosáhnout téměř třetiny. S prodlužováním života bude přibývat hlavně žen a mužů v hodně vysokém věku. Experti poukazují na to, že se ale neprodlužuje jen život. Protahuje se i doba, kterou lidé prožijí ve zdraví.

Počet dommovů pro seniory, počet lůžek a pokojů ve vybraných letech

Rok Domovy pro seniory Počet lůžek Jednolůžkové pokoje Dvoulůžkové pokoje Tří a vícelůžkové pokoje 2010 466 37.818 11.761 9706 2057 2016 514 37.247 12.774 9973 1649

Zdroj: statistické ročenky sociálních věcí za jednotlivé roky