Jilemnice (Semilsko) - Obří sněhovou sochu Krakonoše dokončuje na hlavním náměstí v Jilemnici výtvarník Josef Dufek se dvěma pomocníky. Oblíbenou turistickou atrakci staví už asi podvacáté, poprvé Krakonoše postavil v roce 1997.

Náměstí ozdobí šestimetrová socha sedícího vládce hor po třech letech. "Loni nebyl sníh a rok předtím socha roztála. Dělali jsme na něm tehdy do pátku, v sobotu přišla obleva a bylo po Krakonošovi," zavzpomínal Dufek.

Video: Náměstí v Jilemnici zdobí šestimetrová sněhová socha Krakonoše 09.01.2017, 15:34, autor: per/hbv, zdroj: ČTK/Liberec

Krakonoš v jeho podání je pokaždé jiný. "Jak začnete rejpat, někde se vám to trochu odvalí, tak se toho využije," uvedl. V minulosti měl Krakonoš například klobouk nebo sojku na rameni. Letos má nezvykle tvarovanou fajfku, kterou drží v ruce. A u boty má krkonošskou vesničku.

Podle výtvarníka nejde o žádnou jemnou práci, ale těžkou dřinu. Nejčastějším pohybem je házení sněhu s lopatou v ruce. Pro detaily jako jsou oči, vousy či nos používá lopatku na uhlí, špachtli či sekerku. Krakonoš musí být bytelný a odolný. Často totiž po soše lezou děti nebo turisté, kteří se u něj chtějí vyfotografovat. "Uhlídat se to nedá. Musím ho proto stavět tak, aby tomu lidé moc neublížili. Nakonec ho postříkáme vodou, aby zmrzl," uvedl výtvarník, který za několik dnů oslaví 69. narozeniny. Odhaduje, že při příznivých klimatických podmínkách by socha mohla vydržet několik týdnů.

Z rodiny není první, kdo Krakonoše v Jilemnici staví. "Můj děda byl sochař a jilemnický fotograf. Nevím v kterých letech, ale na několika Krakonoších se podílel," uvedl Dufek. Obří sněhové sochy vládce hor jsou s Jilemnicí spojené už více než 100 let. "První dochovaná fotka je z roku 1912. Byl stojící. Podle mého odhadu měl na výšku osm metrů. Stavěli ho z lešení a myslím, že vypadal velmi dobře," dodal výtvarník.

Krakonoš je na náměstí nepřehlédnutelnou atrakcí, velký zájem vzbuzuje mezi místními i turisty. Už při jeho vytváření se kolemjdoucí zastavovali a fotografovali si ho. "Dělám to pokaždé, těším se na něj," uvedla šedesátiletá obyvatelka Jilemnice Jarmila Soukupová. Podle ní sněhová socha k zimě v Jilemnici patří. "Je to smutné, když tady není. To není zima," dodala. Krakonoš vzniká od minulého týdne ze sněhu shrabaného z náměstí, nákladní vozy přivezly ještě další tři fůry. Z toho se vytvořil jehlan. Jako první se dělá hlava, od níž se postupuje dolů. Dufek předpokládá, že ještě dnes se podaří sochu kompletně dokončit. Od úterý by měl začít vytvářet ještě jednoho sněhového Krakonoše, a to ve Špindlerově Mlýně. "Tam bude asi tak o metr menší, nemají tam tak velký plac," dodal.