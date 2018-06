Liberec - Na znovupřevzetí ředitelství státního podniku v Liberci po druhé světové válce odkazovala skleněná schránka nalezená před týdnem pod torzem stromu svobody v zámeckém parku v centru. Dnes ji otevřel konzervátor Severočeského muzea Čestmír Maleček, uvnitř byla mince a listina nazvaná Lípo česká, lípo slovanská vzrůstej zdárně.

"Tato pamětní lípa byla zasazena 18. V. 1946 v den prvého výročí znovupřevzetí ředitelství stát. lesů a statků v Liberci českými zaměstnanci po více jak šestileté okupaci naší drahé vlasti německými okupanty," uvádí se v dokumentu s červeným a modrým písmem na bílém podkladě. Dokument tehdy podepsalo přes 40 lidí.

Pocty zasadit strom se dostalo v roce 1946 Jaroslavu Kolátorovi a dalším dvěma mužům. Tato trojice musela v roce 1938 před nuceným vystěhováním ze Sudet předat Němcům liberecký zámek. Tehdy tam sídlilo ředitelství Československých státních lesů a statků a Kolátor byl tajemníkem firmy. Stejná trojice zámek o sedm let později, v květnu 1945, úředně převzala zpět do československé správy. "Bylo to dost nebezpečné. Přepadla je revoluční garda, všichni tři museli ke zdi. Ale nic jim nakonec neudělali, dostali se z toho šťastně," řekla dnes ČTK čtyřiaosmdesátiletá Kolátorova dcera Jaroslava Chotěnovská.

Právě díky ní se přišlo na to, že by se pod torzem stromu mohla ukrývat nějaká schránka. Jako dvanáctiletá před 72 lety sázení stromu přihlížela. Dnes byla i při otevření schránky. "Čekala jsem, že tam budou ještě dobové noviny. A myslela jsme si, že se to sázelo na 28. října," dodala.

Archeolog muzea Petr Brestovanský uvedl, že se k takovým nálezům nedostávají moc často. "Pro nás je to velice důležitý příběh, hlavně z Liberce a hlavně z českého Liberce z roku 1946," uvedl. V Liberci až do konce druhé světové války převládalo německé obyvatelstvo. Za podstatné považuje archeolog to, že je známo, kdo a proč schránku do země ukryl. "Důvody byly ryze národnostní a vlastenecké," dodal.

Do budoucna podle něj zpřístupní kopii listiny badatelům a dalším zájemců. Ještě před tím dokument a minci čeká konzervace. Nejprve se bude podle Malečka zjišťovat, zda neobsahují plísňové spory. "Pokud budou, tak by musela nejprve proběhnout dezinfekce," dodal konzervátor.

Strom, pod kterým byla schránka nalezena, byl pokácen zhruba před pěti šesti lety. O existenci poselství tehdy nikdo netušil. Město chce letos v zámeckém parku, symbolicky 28. října ke 100. výročí republiky, zasadit nový strom svobody a vložit do něj schránku s poselstvím o aktuálním děním ve městě.