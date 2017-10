Pardubice - O mnoho lépe, než tomu bylo ještě v první říjnový den, se dýchá pardubickým hokejistům i jejich trenérům. Ti zariskovali a po velmi nepovedeném vstupu do sezony, během něhož Dynamo přes povedenou přípravu padlo až na dno tabulky, dali mezi tyčemi důvěru teprve devatenáctiletému Milanu Kloučkovi. Za tři zápasy rázem Pardubičtí zdvojnásobili šestibodový zisk z úvodních devíti kol.

"Dýchá se lépe nejenom nám trenérům, ale samozřejmě také hráčům. Nálada je veselejší, vždycky hodně záleží na výsledcích, teď se nám začalo konečně dařit. Měli jsme v tom minulém týdnu tajný cíl získat šest bodů, což se nám povedlo. Herně to od začátku nebylo špatné, jen chyběly ty příspěvky do tabulky," řekl pardubický kouč Miloš Holaň.

Jakýkoliv náznak usnutí na vavřínech Východočechům ale rozhodně nehrozí. "Musíme z každého utkání vyždímat maximum, co to půjde. Stále nám chybí ale branky v přesilovkách, možná troška štěstí... V početních výhodách děláme individuální chyby, příliš často v nich inkasujeme," poznamenal Holaň.

Skvělým tahem se zatím ukazuje být nasazení mladíka Kloučka, jenž za poslední tři utkání na ledě Sparty, doma s Olomoucí a v Litvínově inkasoval v základní hrací době celkem pouze dva góly. I proto posbíralo Dynamo z této série šest bodů.

"Byl to risk, přiznávám to. Zatím se nám ale vyplácí...," nezastíral Holaň. Strach ale neměl. "Už dříve jsem řekl, že strach mám jedině ze smrti. Někdy trenér musí udělat rozhodnutí, které vyjde, nebo nevyjde. A nám se to vyplatilo, vyšlo to. Nechci říkat, že nám už nic jiného nezbývalo, ale chtěli jsme mužstvo nějak oživit, tak jsme zkusili krok s Milanem, v bráně hrozně pomohl," ocenil Holaň talentovaného gólmana.

Sázel i na to, že budou ve své hře zodpovědnější hráči v poli. "I na tohle jsem trochu spoléhal a myslel. Je ale na druhou stranu fakt, že když nás Milan měl podržet v rozhodujících momentech, tak to udělal. Odchytal tři zápasy a všechny byly skvělé," zdůraznil Holaň.

Tuší ale zároveň, že i když Klouček bude nadále chytat spolehlivě, sotva si může udržet současná vynikající čísla ve statistikách. "Ano, lze to ztratit velice rychle. Snažím se ho držet při zemi. Milan ale nemá povahu, že by najednou přestal po třech zápasech pracovat, protože se mu něco povedlo a konec. Má před sebou velkou výzvu, cítí, že se může někam dostat. Záleží jenom na něm, jak k tomu přistoupí," řekl Holaň.

Věří, že výraznou pomoc může představovat i příchod středního útočníka Rostislava Marosze. "První zápas bude hrát v neděli proti Hradci, bude hozený do vody rovnou v derby. Věřím, že si uvědomí zpětnou vazbu, že se chce posouvat výše, těžko najde nyní lepší příležitost než u nás v Dynamu," domnívá se Holaň.

Rád je za širší kádr, který nabízí o něco větší konkurenci než například v minulém ročníku. "Hráčům, kteří mají důvěru, ji chci prodlužovat, to ale nejde donekonečna. Vytýkám chyby a vidím, kdo nemá formu, pro nás trenéry je pak plusem, že kádr máme trochu širší. Kluci musí hrabat tak, aby o své místo nepřišli," prohlásil Holaň.