Praha - Náklady na účtenkovou loterii bez započtení výher by během prvního roku jejího fungování neměly přesáhnout 20 milionů korun. Vyplývá to z informací zveřejněných ministerstvem financí. Loterii spustilo MF v neděli, kdy od půlnoci do rána zaznamenalo registraci již několik tisíc účtenek. Celkové statistiky ovšem hodlá MF zveřejňovat vždy po slosování. První bude 15. listopadu z účtenek vystavených během října. Ročně plánuje MF vyplatit výhry za 64,8 milionu korun.

Start loterie přitom provází kritika. Mobilní aplikace například požaduje v seznamu oprávnění, s nimiž musí uživatel při instalaci souhlasit, přístup k informaci, zda právě probíhá hovor, a k číslu, s nímž je člověk během hovoru ve spojení. MF uvedlo, že tento nadbytečný požadavek zmizí z aplikace po její aktualizaci, která bude nejpozději v úterý.

Podle informací z médií byl v neděli také problém se do loterie zaregistrovat a k dispozici nebyla aplikace pro telefony iPhone. "Aplikace je již dostupná pro všechny mobilní platformy," reagovalo dnes MF.

Loterii kritizují například i Starostové a nezávislí (STAN), podle kterých MF porušuje zákon tím, že kvůli účtenkové loterii zpracovává rodná čísla obchodníků, navíc prostřednictvím soukromé firmy, aniž by k tomu mělo jejich souhlas. Starostové proto dnes podali kvůli loterii podnět k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů a navrhli dočasné pozastavení loterie.

Loterie, v níž je hlavní výhrou milion korun, se mohou zúčastnit zaregistrované osoby starší 18 let. Opozice je k zavedení loterie skeptická.

Do loterie lze zaregistrovat pouze účtenky vydané obchodníkem, který eviduje tržby podle zákona o evidenci tržeb. Od jednoho obchodníka lze z účtenek vystavených v jeden den registrovat pouze jednu.

Slosování se bude konat každý 15. kalendářní den v měsíci. První výhra bude jeden milion korun, druhá automobil za zhruba 400.000 Kč, třetí 300.000 Kč, čtvrtá 200.000 Kč a pátá 100.000 korun. Dále budou moci lidé získat 20 výher po 20.000 Kč, 1000 výher po jednom tisíci Kč a 20.000 výher po stokoruně.

ET zatím platí pro hotely a restaurace a maloobchodní a velkoobchodní firmy. Do účtenkové loterie tak bude možné zaregistrovat jen jejich účtenky. Obchodníci v ČR v pracovních dnech v systémech MF denně zaregistrují 13 až 15 milionů účtenek, tedy měsíčně kolem 400 milionů.

Vynaložené i plánované náklady souvisejících s Účtenkovou loterií:

--------

Fixní náklady:

Komplexní zajištění provozu Účtenkovky Dodavatel: Wincor Nixdorf 12,393.420 Kč /rok Výhry 64,800.000 Kč/rok

Variabilní náklady:

Očekávané náklady max. 1,2 - 1,8 mil. Kč/rok

(notifikace o výhře, změně registrace - pouze pokud hráč neuvede e-mail) 0,62 Kč/SMS Převod výhry na platební účet výherce 1,67 Kč/převod

Marketing a PR:

Informační kampaň v rozhlase (25. září 2017 - 31. března 2018) Dodavatel: Radio United Broadcasting s.r.o. 3,200.699 Kč Výroba videospotů (instruktážní a propagační videa) a grafických posterů (plakáty, letáčky) (září 2017- září 2018) Dodavatel: Fox Hunter s.r.o 1,470.000 Kč Branding a výroba propagačních předmětů Dodavatel: ADAPT Prints.r.o. 450.000 Kč Roadshow v nákupních centrech - (10 celodenních setkání včetně rezervace pronájmu prostor v obchodních centrech - říjen 2017) Dodavatel: Fox Hunter s.r.o 480.000 Kč CELKEM 5,600.699 Kč

Zdroj: MF