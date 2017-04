Praha - Dodatečné náklady na zvýšení platů řidičů vyčíslily kraje zatím zhruba na 840 milionů korun. V diskusním pořadu České televize to dnes uvedla hejtmanka Karlovarského kraje a předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová (ANO). Vláda na počátku dubna vyhradila maximálně 420 milionů korun z rozpočtové rezervy na pomoc krajům v souvislosti se zvýšením mezd řidičů linkových autobusů s tím, že do 30. dubna mají kraje Úřadu vlády dodat přesné vyčíslení nákladů na zvýšení platů. Na základě materiálů pak o formě uvolnění a rozdělení financí rozhodne vláda.

Částka 840 milionů korun je ale podle hejtman Pardubického kraje Martina Netolického (ČSSD) nadhodnocená. "Částka 420 milionů korun bude stačit na úhradu většiny těch nákladů, pokud nastavíme řádně kritéria. A další peníze nad rámec musí kraje zaplatit sami," uvedl. Podle něj některé kraje platy řidičů zvyšovali nad rámec rozhodnutí vlády.

Zároveň se Netolický s Vildumetzová shodli, že chybné bylo vůbec nařízení vlády o zvýšení platů řidičů z konce loňského roku. "To nařízení vlády bylo velmi nešťastné. Vstupovat totiž do vztahu zaměstnanec zaměstnavatel, k tomu slouží sociální dialog a kolektivní smlouvy. My nemůžeme do toho vztahu vstupovat," uvedla hejtmanka. Fakticky ale byly podle ní kraje přinuceny tuto záležitost řešit. "Dostali jsme se do neřešitelných situací," dodala.

Vildumetzová již dříve uvedla, že rozdělení nákladů na platy řidičů má být spravedlivé, stát by měl zaplatit polovinu, kraje druhou.

Řidiči linkových autobusů kvůli mzdám 7. dubna vyhlásili celostátní stávku. Nakonec stávka výrazněji zasáhla jen Jihomoravský a Olomoucký kraj, částečně také Pardubický a okrajově Zlínský.

Vildumetzová dnes zároveň v pořadu uvedla, že by se 29. května měla uskutečnit setkání tripartity s jednotlivými krajskými tripartitami, tedy zástupci zaměstnavatelů, odborů a vlády.