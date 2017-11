Örebro (Švédsko) - Velkou premiéru v dresu národního mužstva prožil na úvod turnaje Karjala v duelu proti Švédsku obránce Jakub Nakládal. Tým vedl do boje jako kapitán, což se mu během profesionální kariéry doposud nepoštěstilo. A co víc - po osobní stránce velký zápas vyšperkoval gólem. Mrzelo ho ale, že tým zápas ztratil.

"Byla pro mě obrovská čest nastoupit jako kapitán, protože to se jen tak nepodaří. Budu si to samozřejmě dobře pamatovat. Jsem za to moc rád," řekl Nakládal novinářům a marně lovil v paměti, kdy dres s písmenem C na hrudi oblékl naposledy. "Někdy možná tak v šesté třídě, na profi úrovni nikdy," ujistil Nakládal.

Nervózní podle svých slov nebyl. "Člověk ale cítí zodpovědnost za tým, protože kapitán by ho měl trošku nějak vést. A být kapitánem je obrovská zodpovědnost. Jen mě mrzí, že jsme zápas nezvládli, protože jsme ho zvládnout mohli. Měli jsme ho dobře rozehraný a Švédi byli dnes k poražení. Nehráli zase až tak dobře, jak to z výsledku 5:3 může vypadat. To je taková kaňka," litoval devětadvacetiletý bek Lokomotivu Jaroslavl.

Napadlo ho někdy, že by kapitánem chtěl být? "Přiznávám, že ani pořádně nevím. Když je člověk malý, asi každý sní o národním mužstvu, NHL, ale také si někdy říká, kdyby tak byl kapitánem. Poté v kariéře si ale nevybavuju, že bych si říkal, že musím být někde kapitánem. I tady je řada zkušených hráčů, kteří si k tomu řeknou své bez ohledu na to, kdo je zrovna kapitán. Volba trenéra mě hrozně překvapila, ale zároveň potěšila, vůbec jsem to nečekal," uvedl Nakládal.

Za hlavní důvod porážky označil nezvládnutá oslabení. "Dali jsme sice dva góly v přesilovce, ale oni tři. A právě ty nerovnovážné situace často rozhodují. Tam si myslím, že jsme to sehráli trošku polekaně. Lítali jsme tam a pak jim to nechali otevřené. Na to si musíme určitě sednout. Ta oslabení musíme hrát jinak, protože v příštím utkání by se nám to mohlo vymstít," prohlásil Nakládal.

Švédové dali čtvrtý a pátý gól snadno do prázdné branky, když v početní výhodě rozebrali bránící české kvarteto. A Nakládal sebekriticky přiznal, že v jedné ze situací se měl zachovat jinak. "U prvního z těch gólů si myslím, že jsem tam šel nahoru na hráče moc vysoko, měl jsem zůstat více u branky. Ve druhém případě jsme propadli, oni měli tři na jednoho. Každopádně jsme dostali tři góly v oslabení, což by se nemělo stávat v žádném utkání, je to moc," nezastíral Nakládal.

Švédové přitom vypadali v první třetině, že se docela hledají. "Hráli jsme tam výborně a jednoduše. Dobře jsme napadali a přistupovali k nim a nic jsme jim nedávali. Tam jsme to sehráli opravdu dobře. Nevím, zda nám ve druhé třetině nešly už tak dobře nohy, nebo čím to bylo, ale přestali jsme bruslit, nebyli jsme tak důrazní a hodně jsme ztráceli puky u nás ve třetině. Oni se tím dostali na koně, trávili hodně času u nás v pásmu. Tam si myslím, že se to začalo otáčet," řekl Nakládal.