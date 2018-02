Kangnung - Promarněná šance, která už se zřejmě nikdy nebude opakovat. I tak hodnotil obránce Jakub Nakládal porážku v zápase o 3. místo na olympijských hrách v Pchjongčchangu. Na turnaji po dvaceti letech chyběli elitní hráči z NHL, Češi postoupili do semifinále, ale poté prohráli s Ruskem i s Kanadou a skončili čtvrtí.

"Je to hodně hořké a mluví se o tom špatně. Turnaj jsme měli dobře rozjetý. Ale vůbec nic neznamená, že vyhrajete skupinu. Asi nás hodně lidí, možná včetně nás, vidělo někde ve finále nebo s medailí," řekl Nakládal po utkání. "Bohužel jsme zase nezvládli poslední dva zápasy, stejné to bylo na mistrovství světa v Minsku a v Praze. Těžko se hledají slova," přiznal zkušený bek.

Nakládal litoval, že jeho tým inkasoval v boji o bronz šest branek, s čímž se prakticky nedá vyhrát. "Ze začátku to bylo z obou stran opatrné. Šlo o medaili, všichni včetně Kanaďanů si moc dobře uvědomovali, že je to možná poslední šance udělat úspěch a být na olympiádě. Moc jsme to chtěli, ale nezvládli jsme to. Asi psychicky," uvedl pardubický odchovanec.

Po utkání tak čeští hráči jen smutně posedávali na střídačce nebo stáli na ledě opření o hokejky a sledovali radost kanadských hráčů. "Není to nic příjemného, na druhou stranu, pořád je to sport a nejde o život. Mrzí nás to hlavně kvůli lidem, kteří už čekají na nějaký úspěch. Fandili nám v Česku, věděli jsme, jak nám přejí. Je to škoda pro všechny, nejenom pro nás hráče," řekl Nakládal.

Česká reprezentace tak opět prodloužila čekání na medaili z velké akce. Na olympijských hrách získala bronz naposledy v Turíně 2006, na MS byla třetí před šesti lety. Od té doby klíčové zápasy nezvládá a Nakládal si sérii nezdarů dobře uvědomuje.

"Nevím, těžko říct, jestli na tu špičku opravdu už nemáme. Faktem je, že právě v takových zápasech se ukazuje vyspělost nás hráčů a psychická odolnost. Všechno si musí sednout, podívejte se třeba na Němce, kterým všechno klaplo, jsou ve finále. Ale taky pochybuju, že budou hrát finále pravidelně na všech turnajích, někdy to prostě takhle přijde," uvedl Nakládal.

Obránce ruské Jaroslavle uznal, že jeho předchůdci v národním týmu byli lepší hráči. "Generace, která tady byla před námi a vyhrávala, tak s ní se asi těžko můžeme rovnat. Vždycky to dokázali hokejovým umem otočit tak, aby to dopadlo dobře. Je to velká škoda pro celý český hokej, jak to zase dopadlo. A ani bych neříkal, že to byla nějaká smůla, měli jsme to ve svých rukách, jak zápas s Ruskem, tak teď s Kanadou. Nezvládli jsme to. Je to ale jenom o nás," podotkl Nakládal.

Účastník tří světových šampionátů poukázal i na fakt, že Češi na olympiádě nikoho ze soupeřů výrazně nepřehráli. "Nechci říkat, že jsme nehráli dobrý turnaj. Cítili jsme, že bychom ten úspěch mohli udělat, ale všechno jsme vyhráli o gól či na nájezdy. Možná jsme to chtěli víc, ale nemůžeme si říkat, že jsme si tu medaili zasloužili za to, že jsme vyhráli všechny zápasy ve skupině," řekl.

"Ani nechci říkat, že jsme ve skupině měli víc štěstíčka a teď se to obrátilo. To si nemyslím. Góly, co jsme dneska dostali, byly hloupé. Když dostaneme šest gólů - a bylo to jen o nás, ne že by vystřelili někde z jejich pásma a náhodně to tam padlo - tak se špatně vyhrává," řekl Nakládal.

Připustil, že v budoucnosti najde na vystoupení na hrách v Pchjongčchangu i pozitiva. "Až člověk trochu vychladne, tak s odstupem času určitě nebudou převládat jen ty špatné pocity," dodal.