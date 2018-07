Praha - Senát chce, aby tisícikorunový příplatek k měsíčnímu důchodu dostávali senioři, kteří čerpají důchod 25 a více let. Navrhli dnes takto nahradit část vládní důchodové novely, která předpokládá, že o 1000 korun měsíčně navíc by dostávali penzisté starší 85 let. Některým lidem po pracovním úrazu nebo s nemocí z povolání, kteří jsou v evidenci nezaměstnaných, už nebude klesat s růstem minimální mzdy náhrada výdělku. Senát dnes schválil vládní novelu zákoníku práce, která náhrady sjednotí. Nyní se liší podle toho, u které ze dvou pojišťoven je bývalý pracovníkův zaměstnavatel pojištěný. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident.

Náhrada výdělku představuje rozdíl mezi průměrným výdělkem před pracovním úrazem či onemocněním z povolání a příjmem po zranění či nemoci, který zahrnuje vydělanou částku a také případný invalidní důchod. Rozdíl zaměstnavatelé dorovnávají z pojištění. U nezaměstnaných se jako základ pro výpočet bere minimální mzda.

Zaměstnavatelé se nyní pojišťují u dvou pojišťoven - České pojišťovny a Kooperativy. Česká pojišťovna při stanovení náhrady u nezaměstnaných vychází z aktuální minimální mzdy, která v posledních letech každoročně roste. Do konce loňska činila 11.000 korun, letos 12.200 korun. Vyplácená částka se tak po každém zvýšení nejnižšího výdělku snižuje. Kooperativa bere v potaz minimální mzdu, která byla v době, kdy se pracovník po úrazu či s nemocí z povolání zařadil mezi uchazeče o práci. Náhrada se tak každý rok nemění. Nově se bude náhrada nezaměstnaným počítat ze zákona z minimální mzdy, která se platila v den jejich zařazení do evidence úřadu práce.

Předloha po sněmovních úpravách řeší také situaci nezaměstnaných lidí s náhradou výdělku, kteří si najdou práci a po čase ji ztratí. Při stanovování náhrady se bude vycházet z původní výše minimální mzdy, nikoli z aktuální, jež by mohla být vyšší, čímž by náhrada klesla.

Předlohu v Senátu uvedl vicepremiér a ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček (ČSSD). "Není úplně standardní, aby bod neuváděl příslušný ministr," podotkl. Ministra práce a sociálních věcí po demisi Petra Krčála (ČSSD), který ji podal kvůli podezření z opisování v bakalářské práci, Česko nyní nemá. Jeho nástupkyni Janu Maláčovou (oba ČSSD) by mohl prezident Miloš Zeman jmenovat podle Hamáčka příští týden.

Senát chce změny ve vládní důchodové novele, vrací se poslancům

Senát chce, aby tisícikorunový příplatek k měsíčnímu důchodu dostávali senioři, kteří čerpají důchod 25 a více let. Navrhli dnes takto nahradit část vládní důchodové novely, která předpokládá, že o 1000 korun měsíčně navíc by dostávali penzisté starší 85 let. Předloha, která také zvyšuje pevnou část důchodů o procentní bod na deset procent průměrné mzdy, se vrací k posouzení do Sněmovny.

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) před úpravami novely varoval. Poukazoval na to, že kvůli schválení některého pozměňovacího návrhu a prodloužení legislativního procesu by novela nemusela být účinná včas, tedy od září, a výpočet penzí by se od příštího roku nezměnil. Sněmovna má naplánovanou další řádnou schůzi až na září.

Předkladatel schváleného pozměňovacího návrhu Miloš Vystrčil (ODS) se Štěchovými slovy nesouhlasil. Sněmovna se podle něho může sejít tak, aby předloha byla od září účinná.