Washington - Plán republikánských zákonodárců nahradit zdravotní reformu někdejšího amerického prezidenta Baracka Obamy může v roce 2018 připravit o pojištění 14 milionů klientů a do roku 2026 pak celkem 26 milionů lidí. Oznámil to nezávislý Rozpočtový úřad Kongresu (CBO). Bílý dům zprávu CBO odmítl s tím, že nebere v úvahu celý kontext chystaných změn. Obamovu reformu přislíbil zrušit nový americký prezident Donald Trump.

Apolitický federální úřad CBO uvádí, že zrušením reformy a jejím nahrazením se v nadcházejících deseti letech sníží federální rozpočtový schodek o 337 miliard dolarů (8,5 bilionu korun). Zároveň by ale podle odhadů o miliony vzrostl počet lidí bez zdravotní pojistky. V příštím roce by pojištění ztratilo 14 milionů lidí a kvůli dalším úpravám dotačních programů by se v roce 2020 ocitlo bez pojistky celkem 21 milionů lidí a v roce 2026 pak 24 milionů lidí.

Ministr zdravotnictví Tom Price novinářům v Bílém domě řekl, že Trumpova administrativa se zprávou CBO rozhodně nesouhlasí. Dodal, že CBO nebere v úvahu celý republikánský plán a ani doprovodné reformy a další kroky.

Trumpem podporovaný návrh republikánů ruší povinné zdravotní pojištění zavedené Obamovou vládou a státní dotace vyměřené podle příjmu nahrazuje daňovými úlevami vyměřenými podle věku. Plán kritizují nejen demokraté, podle kterých změny ohrozí dostupnost zdravotní péče pro nejchudší vrstvy obyvatel, ale i konzervativní část republikánů. Ti záměr svých kolegů označili za pouze odlehčenou verzi reformy.