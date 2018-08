Uherské Hradiště - Bývalý vládní letoun Tu-154, takzvaný Naganský expres, na jehož palubě slavili čeští hokejisté v roce 1998 olympijské zlato, bude po dvou letech montování a úprav v Leteckému muzeu v Kunovicích na Uherskohradišťsku od pondělí přístupný veřejnosti. Vedoucí muzea Martin Hrabec to považuje za splněný sen. Dneškem symbolicky skončil projekt Velký přelet, před dvěma lety se převezl letoun z vojenského letiště v pražských Kbelích do Kunovic. Pořadatelé na dnešní večer připravili také slavnostní rozsvícení letadla.

"Je to čtyři roky, dva roky jsme to rozebírali, pak jsme to převezli a dva roky to dávali dohromady. Byly těžké chvilky, horko nebo mráz," řekl ČTK Hrabec, podle kterého mnoho lidí projektu nevěřilo. "Spousta lidí nám řekla, že to nepůjde, je to zásluha celé party lidí. Neměli jsme peníze, dělali jsme sbírku, přispěli lidé z celé republiky i zahraničí," dodal.

Nadšenci v posledních dvou týdnech dokončovali v letounu kompletní elektroinstalaci a prováděli další úpravy. "Teploty byly extrémní, prakticky se letadlo nedá vyvětrat, je zde permanentně 38 nebo 39 stupňů Celsia," uvedl Hrabec, který s dalšími nadšenci trávil prací v letadle celé dny. "Sáhli jsme si až na dno," přiznal. Dělaly se také úpravy na povrchu letadla, obnovovalo se jeho původní zbarvení.

Úpravy letounu však nejsou definitivně hotové. "Čeká nás montáž některých krytů na křídlech letadla, montáže přechodových krytů, lakýrnické práce, zahlazení stop demontáží, také práce na interiéru," popsal vedoucí muzea. Hlavní práce by podle něj měly být hotové do konce roku. "Sháníme ještě motory, cesta je ještě dlouhá, ale lidé se už z letadla mohou těšit a podívat se do něj," řekl Hrabec.

Vedoucí sní o dalším letadle, které by v muzeu přibylo. "Je to mnohem menší letadlo, ale je to můj sen, protože sem patří. Je téměř nemožné jej nyní získat," uvedl bez detailů.

Dnešní večerní akce se zúčastnili také členové původní posádky a personál letadla. Do Kunovic přijel i Zdeněk Fridrich, který byl kapitánem letadla se slavícími hokejisty na palubě. Ocenil, že se nadšencům podařilo letoun sestavit. "Smekám před klukama, co dokázali. Nevěřil jsem zpočátku, o to víc si toho vážím. Rusi říkali, že to nejde rozdělat, je to opravdu historický čin," řekl ČTK Fridrich, podle kterého se v kabině vystřídali téměř všichni hokejisté. Na legendární let zavzpomínala také letuška, podle které se tancovalo, zpívalo a šampaňské teklo proudem.

Sestavený letoun si dnes prohlížel i bývalý palubní inženýr Karel Burger, který na tomto typu letadla létal 15 let, přepravoval české prezidenty i zahraniční politické činitele. "Je to pro mě srdeční záležitost. Letadla vynikala velkou spolehlivostí," uvedl Burger.

Slavné "túčko" létalo se svým dvojníkem ve vládní letce do roku 2008, pak je nahradily airbusy. Kunovické muzeum vlastní 29 letadel, vystavuje jich 21. V budoucnu by chtělo postavit tři montované hangáry, které by představovaly zázemí pro většinu strojů. Loni muzeum, které funguje jako pobočka Slováckého aeroklubu Kunovice, navštívilo přes 25.000 lidí.

Dnešní akce je součástí doprovodného programu Letní filmové školy (LFŠ) v Uherském Hradišti. Pořadatelé připravili projekci dokumentárního filmu Pásky z Nagana režiséra Ondřeje Hudečka a snímek Pozemní let od Jana Gogoly, který zachycuje záchranu bývalého vládního letadla.