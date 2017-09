Španělský tenista Rafael Nadal se raduje z vítězství na US Open.

Španělský tenista Rafael Nadal se raduje z vítězství na US Open. ČTK/AP/Julio Cortez

New York - Španěl Rafael Nadal uzavřel vítězstvím na tenisovém US Open další grandslamovou sezonu, v které si triumfy z turnajů velké čtyřky rozdělili jen on a Švýcar Roger Federer. Spolu s Novakem Djokovičem tvoří trio dominující světovému tenisu.

Od prvního Nadalova vítězství na French Open v roce 2005 si s Federerem a Djokovičem mezi sebe rozdělili 43 z 51 grandslamových titulů.

"Z mého pohledu je naše rivalita pro tenis důležitá. A cítím se poctěn, že jsem její součástí. Asi není správné, abych to říkal, když jsem toho součástí, ale jsme v éře hráčů, kteří dokázali neuvěřitelné věci, že," uvedl jednatřicetiletý rodák z Mallorky.

První hráč světa ovládl v neděli po finálové výhře nad Jihoafričanem Kevinem Andersonem US Open potřetí. Získal šestnáctý grandslamový vavřín, přičemž Federer jich vyhrál rekordních devatenáct a Djokovič dvanáct.

"A to je dost, ne? Je to pozoruhodná část tenisové historie. Znamená to, že pro ostatní bylo hodně těžké v téhle éře něco vyhrát," řekl Nadal.

Vyhrát grandslam v tomto období dokázali už je Brit Andy Murray, Švýcar Stan Wawrinka, Argentinec Juan Martín del Potro a Chorvat Marin Čilič. Na jiné výborné hráče včetně Tomáše Berdycha se nedostalo.

Rivalita s Federerem a Djokovičem je podle něj skvělá. "Každý hrajeme jinak, jsme jiné osobnosti, charaktery a potkáváme se v důležitých zápasech už strašně dlouho, což je pro tenis tou nejlepší reklamou," míní Nadal.

S Djokovičem odehrál 50 zápasů a v grandslamových finále s ním má bilanci 1:3. S Federerem vede ve vzájemných utkáních 23:14 a v bojích o grandslamový vavřín 6:3. "Jsem nadšený a mám štěstí, že jsem součástí tohoto soupeření. Je to ohromující, nemyslíte? Vyhráli jsme víc než ostatní," řekl.

"Je úžasné, že jsme proti sobě odehráli tolik bitev na velkých podnicích. Zároveň je důležité si uvědomit, že to není snadné, ale nemůžu být šťastnější. Dokázali jsme hodně a možná více, než o čem jsem všichni kdy snili," uvedl Nadal.